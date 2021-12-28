أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 28 - 12 - 2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 17.7029 جنيه، والبيع 17.835 جنيه.
الجنيه الإسترليني للشراء 21.003 جنيه، والبيع 21.1593 جنيه.
دولار الكندي للشراء 12.2197 جنيه، والبيع 12.3161 جنيه.
الكرون الدانمركي للشراء 2.3806 جنيه، والبيع 2.3984 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي للشراء 1.7655 جنيه، والبيع 1.7806 جنيه.
الكرونا السويدية للشراء 1.7166 جنيه، والبيع 1.7316 جنيه.
الفرنك السويسري للشراء 17.0352 جنيه، والبيع 17.1665 جنيه.
الين يابانى للشراء 13.6071 جنيه، والبيع 13.7144 جنيه.
دولار أسترالى للشراء 11.3077 جنيه، والبيع 11.4005 جنيه
أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدينار الكويتي للشراء 49.2521 جنيه و52.0417 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 4.18 جنيه و4.1917 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطري للشراء 4.0103 جنيه و4.3218 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2128 جنيه للبيع.