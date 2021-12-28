أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 28 - 12 - 2021

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية