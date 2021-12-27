أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6935 جنيه، والبيع 17.8271 جنيه.



الجنيه الإسترليني للشراء 20.9404 جنيه، والبيع 21.1152 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2016 جنيه، والبيع 12.293 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3796 جنيه، والبيع 2.3974 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي للشراء 1.7623 جنيه، والبيع 1.7801 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.714 جنيه، والبيع 1.7298 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0055 جنيه، والبيع 17.1516 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.663 جنيه، والبيع 13.7684 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.2952 جنيه، والبيع 11.3973 جنيه.