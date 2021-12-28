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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-12-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.7029 جنيه، والبيع 17.835 جنيه.

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الجنيه الإسترليني للشراء 21.003 جنيه، والبيع 21.1593 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2197 جنيه، والبيع 12.3161 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3806 جنيه، والبيع 2.3984 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 


الكرون النرويجي للشراء 1.7655 جنيه، والبيع 1.7806 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7166 جنيه، والبيع 1.7316 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0352 جنيه، والبيع 17.1665 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6071 جنيه، والبيع 13.7144 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3077 جنيه، والبيع 11.4005  جنيه

الدولار الأمريكى العملات الاجنبية البنك الاهلي الجنيه المصري العملات الأجنبية مقابل الجنيه

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