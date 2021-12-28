أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.7029 جنيه، والبيع 17.835 جنيه.



الجنيه الإسترليني للشراء 21.003 جنيه، والبيع 21.1593 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2197 جنيه، والبيع 12.3161 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3806 جنيه، والبيع 2.3984 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم





الكرون النرويجي للشراء 1.7655 جنيه، والبيع 1.7806 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7166 جنيه، والبيع 1.7316 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0352 جنيه، والبيع 17.1665 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6071 جنيه، والبيع 13.7144 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3077 جنيه، والبيع 11.4005 جنيه