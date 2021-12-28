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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| الرياض تستضيف مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري"..اليوم

عقارات السعودية
عقارات السعودية

 تنطلق  اليوم مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية،  تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستمر حتى 31 ديسمبر، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.


وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “واس” أن المؤتمر يسلط المشاركون الضوء على ستة محاور رئيسة، وهي: (مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية).

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ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.


ويأتي تنظيم الهيئة العامة للعقار لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية امتدادًا لدور الهيئة الرئيس في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.


يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعًا إلكترونيًا للتسجيل وحضور المهتمين من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، كما ستُنقَل الجلسات افتراضيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر

 

وزارة الشئون القروية والاسكان اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج القطاع العقاري

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