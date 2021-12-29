عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سفراء تونس والسعودية والبحرين في العرض الخاص لفيلم "الكاهن" |صور

صدى البلد

حرص السفراء أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومحمد بن يوسف سفير جمهورية تونس، وهشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين، على حضور العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، الذي أقيم مساء أمس.

وشهد العرض أيضًا

txt

بوسي شلبي تنشر صوراً جديدة لها بصحبة النجوم من افتتاح فيلم "الكاهن"

txt

أخبار الفن.. فيلم عن حياة جورج وسوف.. عايدة رياض تهاجم الكاهن.. ماجدة الرومى تقبل علم مصر

 حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم بشري و احمد حاتم و احمد حاتم وعمر السعيد و انجي وجدان و انجي ابوزيد و رشا بن معاويه و امير المصري بالإضافة إلى صنّاع الفيلم المنتج المنفذ ياسر صلاح والمخرج عثمان ابو لبن .

 

وكان في مقدمة الحضور من صنّاع الفيلم الفنانة درة والفنان إياد نصار، والفنان حسين فهمي، ، والفنان جمال سليمان.

يذكر أن فيلم "الكاهن" يتناول قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلا: هل هناك مجلس سرّي في العالم بيتحكم بنا؟ وهل يربط بين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

الفيلم من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

608C8424-1D1D-43E4-B740-7D0029444401
608C8424-1D1D-43E4-B740-7D0029444401
57197CBE-9026-45C0-933E-DF8ED7CD25DA
57197CBE-9026-45C0-933E-DF8ED7CD25DA
29C06928-15FE-4C4C-8BF1-2495DAD776E3
29C06928-15FE-4C4C-8BF1-2495DAD776E3
1F9E61C4-F28F-4238-BCDA-D4F88CA78C15
1F9E61C4-F28F-4238-BCDA-D4F88CA78C15
F8B7DD2F-3219-4BD7-8962-4EBC06CF0139
F8B7DD2F-3219-4BD7-8962-4EBC06CF0139
5FFF6B33-614C-4804-AFF9-4C0F5781ED10
5FFF6B33-614C-4804-AFF9-4C0F5781ED10
21CDE960-B9CA-4C84-9614-0A537553C0F9
21CDE960-B9CA-4C84-9614-0A537553C0F9
859CE99B-0304-4D11-80B9-195A3D118C94
859CE99B-0304-4D11-80B9-195A3D118C94
20CEA808-BA99-4B7C-9CA9-E3B8285A0CB2
20CEA808-BA99-4B7C-9CA9-E3B8285A0CB2
7834727B-A01E-4030-9CDD-9AFDE5290E37
7834727B-A01E-4030-9CDD-9AFDE5290E37
69DFC4C0-EEDE-4E91-8C71-F984DC12717A
69DFC4C0-EEDE-4E91-8C71-F984DC12717A
2879030B-3790-4076-94B8-921B5148D950
2879030B-3790-4076-94B8-921B5148D950
E436C978-CD27-46A8-907D-534999325A9F
E436C978-CD27-46A8-907D-534999325A9F
CF91C11D-C0A4-4025-AA74-0D5599F7CB5E
CF91C11D-C0A4-4025-AA74-0D5599F7CB5E
5AB9D416-F93F-4E17-B4FC-ED11877054BB
5AB9D416-F93F-4E17-B4FC-ED11877054BB
D447C6B7-3AA9-4DEB-AE78-EB5D95518B84
D447C6B7-3AA9-4DEB-AE78-EB5D95518B84
93957775-F3AA-4A88-AD67-6281D3007C63
93957775-F3AA-4A88-AD67-6281D3007C63
DE650355-797B-4DAD-860B-70032EF9DCF0
DE650355-797B-4DAD-860B-70032EF9DCF0
875ADBDB-07C1-4CB2-9883-2555A30F38E9
875ADBDB-07C1-4CB2-9883-2555A30F38E9
الفنان جمال سليمان فيلم الكاهن حسين فهمي محمد بن يوسف الفنان حسين فهمى عثمان أبو لبن

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29- 12- 2021 والقنوات الناقلة

فايتني صلوات كتير ومش عارف أعمل ايه؟.. رد قوي من مبروك عطية.. فيديو

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. تعاون غير مسبوق مع الأشقاء الأفارقة.. نجاح قوي لمجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر .. فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص في أسواق القارة

بايدن: الجرعة المعززة من لقاح كورونا تزيد قدرة الجسم على مكافحة أوميكرون

رئيس الإسماعيلي يكشف عن العروض المقدمة لـ شكري نجيب.. والأهلي يرفض التعاون معنا|فيديو

اعتبرني ابنك| حمو بيكا لـ هاني شاكر :«بعتذرلك ومش طالب غير إني أشتغل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: شديد البرودة مصحوبا بأمطار ورياح.. والصغرى 11 درجة

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ