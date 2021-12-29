سفراء تونس والسعودية والبحرين في العرض الخاص لفيلم "الكاهن" |صور

حرص السفراء أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومحمد بن يوسف سفير جمهورية تونس، وهشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين، على حضور العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، الذي أقيم مساء أمس.
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حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم بشري و احمد حاتم و احمد حاتم وعمر السعيد و انجي وجدان و انجي ابوزيد و رشا بن معاويه و امير المصري بالإضافة إلى صنّاع الفيلم المنتج المنفذ ياسر صلاح والمخرج عثمان ابو لبن .
وكان في مقدمة الحضور من صنّاع الفيلم الفنانة درة والفنان إياد نصار، والفنان حسين فهمي، ، والفنان جمال سليمان.
يذكر أن فيلم "الكاهن" يتناول قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلا: هل هناك مجلس سرّي في العالم بيتحكم بنا؟ وهل يربط بين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.
الفيلم من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.