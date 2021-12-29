رمضان عبد المعز يوضح المقصود بمصطلح "العارف بالله".. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن مصطلح العارف بالله أي الشخص الذي يدلك على الله حاله دون مقاله، أي شخص طيب الوجه سليم القلب تعلو البسمة وجهه.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” على "دي إم سي" أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان دائم البشر والتفاؤل بالله عز وجل، حيث إن كل أمور المؤمن خير، ولهذا يجب على المؤمنين الدخول في العام الجديد وقلوبهم متعلقة بالله ومتفائلة بما هو قادم.

وأكد عبدالمعز أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال كما أحل للمؤمنين الطيبات من مأكل ومشرب وزينة حلال، لذا يجب على المؤمن أن يكون حسن المظهر وجميل الروح، مشيراً إلى أن الرسول صلى الله وعليه وسلم كان أجمل الناس وكان يرتدي أنظف وأفضل الثياب ذو الألوان المتعددة .



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة أكثر صفة ذكرت فى القرآن الكريم، محذرا من تقسيم رحمة الله على عباده.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "رحمة ربنا لكل الناس مؤمن وكافر، فتحفيف العذاب عن الكافر او العاصى، هو من رحمة الله، فكل امر يتعرض له الإنسان فيه رحمة من الله".

وقال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الحكم على أحد بدخوله الجنة أو النار، مستشهدا بالحديث الشريف: "من فعل من هذه القاذورات شيئا ثم مات، فأمره إلى الله ان شاء عذبه او عفا هذا".

