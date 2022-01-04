فعالية المسرح في التوعية من خطورة الشائعات السياسية.. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

حصل الباحث محمد السعيد محمود أبو العلا، عضو إدارة المتابعة وتقويم الأداء بإدارة بني عبيد التعليمية بالدقهلية ، علي درجة الماجستير بتقدير "امتياز" ، من كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، علي الرسالة المقدمة منه تحت بعنوان" فعالية برنامج مسرحيّ للتوعية بخطورة الشائعات السياسية على تلاميذ المرحلة الإعدادية" .



وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من، الدكتورة إيمان أحمد خضر أستاذ الإعلام والمسرح التربوي ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة ,الدكتور السيد محمد عزت أستاذ الدراما بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، ,الدكتور عمر فرج أستاذ الدراما والنقد المساعد ورئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بجامعة بني سويف، ,الدكتورة أسماء عبد المنعم أبو الفتوح أستاذ الإعلام والمسرح التربوي بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة.



واستهدفت الرسالة التعرف على فعالية البرنامج المسرحي المقترح في التوعية بخطورة الشائعات السياسية على تلاميذ المرحلة الإعدادية ، والمتمثلة في معرفة التلاميذ لمفهوم الشائعات السياسية وما يتعلق به من مصطلحات، ووعي التلاميذ بأهداف مروجي الشائعات السياسية، ووعي التلاميذ بالفرق بين الأخبار التي تتسم بالمصداقية وبين الشائعات، ووعي التلاميذ بكيفية مواجهة الشائعات السياسية.



كما استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، أسلوب المجموعة الواحدة في دراسته، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج المسرحي في التوعية بخطورة الشائعات السياسية وبكيفية مواجهتها

وشهدت مناقشة الرسالة ، حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأقارب وزملاء الباحث والطلاب .



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