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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رواية أبناء حورة للكاتب عبد الرحيم كمال فانتازيا مأخوذة من أحداث واقعية

توقيع رواية عبد الرحيم
توقيع رواية عبد الرحيم كمال

تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال استضافت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك أمس الثلاثاء الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢ فى تمام الساعة السادسة مساءً أمسية ثقافية حيث أقامت ندوة لتوقيع و مناقشة رواية "أبناء حورة" للكاتب و السينارست عبد الرحيم كمال إدار الندوة الكاتب الصحفي سيد محمود و د.ياسر عثمان مدير المكتبة.

 

تفاصيل رواية عبد الرحيم كمال الجديدة

بدأ منصة الحوار الصحفى سيد محمود الذى استعرض الفكرة الرئيسية أو الحكاية التى تدور حولها الرواية و المحاور  الرئيسية التى استند عليها المؤلف من حيث الزمان والمكان ، حيث أن الرواية تندرج تحت شكل الفانتازيا أو الخيال العلمي بشكل ما  مستعملا  أدوات لها دلالات حقيقية بإشارات خفية مأخوذة من أحداث واقعية هزت  العالم و هذا هو عنصر "الزمان " أما بالنسبة لعنصر المكان هى منطقة شمال إفريقيا و الحدث الرئيسي و الاكثر مركزية هى مصر. 

أما المحور الثاني هو شرح الكاتب الفرق بين أدب الخيال العلمي و ادب الديستوبيا ، فأشار أن الرواية لا تعتبر من أدب الخيال العلمي بشكل صريح و لكن تعتبر من أدب "الدستوبيا " وهى أدب المكان الخبيث فيتحدث عن مستقبل و نبوءات للعالم هى نوع من التكهنات بالمستقبل تحت ضغط الظرف السياسي الشمولى ، أو وباء أو انهيار مجتمعة ، تلوث . 

استعمل الكاتب شخصيات غريبة نصفها بشرى والآخر له قدرات خارقة للعادة .

أما المحور الثالث وهو لماذا يتجه كاتب الدراما الى كتابة العمل الروائي، حيث يجد الكاتب الكثير من الأسئلة  أن الشكل الدرامى الحالي لا يستوعب كل هذه الأسئلة ، لذلك يتم طرحها من خلال العمل الروائي و تعتبر الرواية أو النص الادبى هو طريق فنى آخر يستعمله الكاتب لطرحها .

عرف الجمهور الكاتب من خلال أعمال درامية دخلت كل بيت مصرى منها الخواجة عبد القادر، ونوس " أما رواية أبناء حورة هى تخضع لعالم الكاتب بعيداً عن الدراما عالم يعج بالخيال .

حضر الندوة الفنان على الحجار و الفنانة لقاء سويدان ونخبة من الكتاب الدراما و الروائيين وكتاب السيناريو و المبدعين منهم الكاتبة و عضو مجلس النواب ضحى عاصى ، الكاتب السيناريست ناصر عبدالرحمن .

اختتم الندوة الفنان علي الحجار باغنيه تتر مسلسل الرحايا للكاتب عبد الرحيم كمال

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عبد الرحيم عبد الرحيم كمال السينارست عبد الرحيم كمال أبناء حورة رواية

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