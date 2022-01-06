هل يجوز المسح على البدلة أثناء الوضوء لصعوبة خلعها في العمل؟ شاهد رد على جمعة

هل يجوز المسح على الذراع في الوضوء لعدم خلع البدلة في العمل بسبب صعوبة ذلك؟..سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال فيديو منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد “جمعة”، قائلاً: أن كل شيء في الشريعة له شروط، والوضوء شرط للصلاة، والشرط خارج عن الماهية، أما السبب فهو علامة يستفاد من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، أما الركوع والسجود مثلا فهي أركان.

وأوضح جمعة أن الوضوء أنزل الله فيه آيات محكمات وبين أنه عبارة عن غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.

وقال جمعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخفف على أمته، جعل من الجائز المسح على الخفين وألحق بهما الجوربين فورد عنه أنه مسح على العمامة وعلى الجوربين، ومن هنا أخذ الحنابلة جواز المسح على الجوربين كالخفين تمامًا، "مينفعش نقيس عليها ونقول نمسح على وشنا أو على المانكير أو الكم..فهذه الأمور ليس فيها قياس..فلا قياس في العبادات"،؟

وأوضح قائلاً: أننا لو توسعنا في الشروط الشرعية لأجزنا مثلًا أن نصلي لغير القبلة أو بعد خروج الوقت وبذلك نكون قد فقدنا الشرط، وأكد أن الشروط في الشريعة كلها وهي ما تسمى بنظرية الشرط.

أفضل طريقة للمسح على الرأس عند الوضوء بدون خلع الحجاب



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للمرأة في الوضوء مسح مقدمة الرأس فقط

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وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز مسح مقدمة الرأس فقط، ويجوز مسح ثلاثة شعرات فقط، ومسح شعرة واحدة كذلك، ولكن لا تؤخذ الشعرة من آخرها، وإنما من جذرها أومن نبتها.

وتابع: كثير من السيدات لا تتمكن من الصلاة وهي في خارج البيت أو في العمل، لأنها تحرج من كشف شعرها بسبب الحجاب، أو غطاء الرأس، منوها أنه لا يجب عليها خلع الحجاب وإنما يجوز لها أن تبلل أصبعها وتمررها من تحت الحجاب ليصل الماء إلى شعرة واحدة منها وبذلك يجزئ المسح على الرأس.

مبروك عطية: مينفعش تمسحي على الحجاب ولما تروحي البيت صلى الـ5 فروض..فيديو

أجاب الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، وداعية إسلامي، عن سؤال ورد اليه وذلك عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونه: “مفيش وقت للصلاة؟ اعرفي حكم المسح على الحجاب للوضوء؟”.

ورد “عطية”، قائلاً: إن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم ((وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)) يعني ليس هناك حائل بين المسح والشعر، مينفعش تمسحى على الحجاب الا اذا كانت رأسك متعورة اسمها المسح على الجبيرة.

وأوضح: “لو كنتى تعيشي فى دولة كافرة وليس لديكي وقت 3 دقايق للصلاة فلما تروحي البيت صلي الفرائض الخمسة ويعفو الله عن كثير”.

. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يعرف بالمسح على «الُكم» في الوضوء، لافتًا إلى أنه يوجد أحكام متعلقة بالمسح على الخفين والمسح على الجورب(الشراب)، والمسح على بعض الشعرات والتكملة على العمامة.



وأضاف«عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: هل يجوز المسح على الكم بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟ أنه يجب على المتوضى أن يغسل يديه إلى المرفقين بتشمير الملابس إليهما بل ومجاوزة الماء للمرفقين؛ حتى يسبغ الإنسان الوضوء.