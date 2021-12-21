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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

الوضوء
الوضوء

حكم المسح على البلوفر أثناء الوضوء بدلا من غسل اليدين، فهل هذا صحيح؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال الفيديو الذي تم بثه عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك".

وردّ الدكتور علي جمعة قائلًا إنه لم يرد فى السنُة النبوية المطهرة ما يجيز المسح على الذراعين من فوق الملابس، ولهذا فلا يجوز فعل هذا لما يؤثر على صحة الوضوء وبالتالي صحة الصلاة، وعلى ذلك فيجب إعادة الصلاة التي تمت بهذا الوضوء لأنه باطل.

وأوضح أنه ورد في السنة النبوية المطهرة إجازة المسح على الخفين، وكذلك المسح على العمامة بعد مس الماء الشعر، ولكن هذه الأمور ما وردت عن الفعل النبوي والصحابة الكرام، وبالتالي فما لم يرد عنهم فلا يجوز فعله، فهذه الأفعال بمثابة العبادة.

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء ؟


هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء، سؤال يتردد كثيرا على مسامعنا خاصة من المرضى وكبار السن وبعض الفتيات المحجبات، إلا أن علماء الفقه أجمعوا على عدم جواز المسح على الملابس عند الوضوء مطلقا، تحت أي سبب أو أي ظرف.
 

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هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء


وأكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التيمم هو السبيل الوحيد لهذه المسألة ولكن بشرط أن يكون ذلك بتعليمات الطبيب بأن يكون الشخص مريضا وأجرى عملية جراحية في أحد أعضاء جسمه ويجب عدم إيصال الماء لهذا العضو حتى لا يحدث خطرا على حياته، أو يكون شخصا كبير السن ولا يطيق استعمال المياه في البرد القارس أو لا يستطيع الحركة والذهاب إلى دورة المياه، كل ذلك يستعاض عنه بالتيمم وليس بالمسح على الملابس.

وقال الدكتور على جمعة، خلال أحد الدروس الدينية، إن التيمم بالنسبة للمريض الملازم للفراش يكون بـ"زلطة" متوسطة الحجم أو قطعة من الرخام ويضرب عليها بكفيه ويمسح وجهه وضربه أخرى ويمسح ساعديه فقط.

وأضاف: "التيمم يكون بسبب عدم توافر المياه أو بسبب شرعي بأن تتوافر المياه ولكن لا يستطيع استعماله لما يسببه له من ضرر حال استعماله".
 


حكم المسح على الملابس في الوضوء


من جانبها، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، مشيرة إلى أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركانه بالإجماع.

وأوضحت البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز المسح على الملابس تحديدًا على اليدين، حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟»، أن غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء لا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الـطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضــار، فحينئذ يتحول إلـى التيمم، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عـن الغسل بسبب البـرد.

حكم المسح على الملابس في الوضوء هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء

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حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

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