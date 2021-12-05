عمل عظيم ينور حياتك وآخرتك ..اغتنمه

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

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الوضوء
الوضوء

الوضوء .. عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ترد علي أمتي الحوض ، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ، قالوا : يا نبي الله ، أتعرفنا ؟ قال : نعم ، لكم سيما ليست لأحد غيركم ، تردون علي غرا ، محجلين من آثار الوضوء ، وليصدن عني طائفة منكم ، فلا يصلون ، فأقول : يا رب ، هؤلاء من أصحابي ، فيجيبني ملك ، فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ".

 

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن رسول الله =خبرنا أن أمته ترد عليه يوم القيامة على الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً، وهو يدفع الناس عنه وهو يعرف من يكون من أمته، فيسأله الصحابة أتعرفنا يا رسول الله يوم القيامة من كل البشر الموجود، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم سيكون لديكم علامة ليست لأحد غيركم وهي كثرة بياض الإنسان من كثرة أصباغ الوضوء .

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أهمية الوضوء للمسلم 


الوضوء هو عنوان النظافة والطهارة.
يعيد للإنسان نشاطه وقوته.
يزيد من رطوبة الجلد ونضارته.
ينشط الدورة الدموية.
يزيل العرق والإفرازات الدهنية من البشرة.
يزيل الأوساخ والجراثيم والبكتيريا العالقة في المناطق المكشوفة والمعرضة للهواء.
تحافظ المضمضة على نظافة الفم والأسنان واللثة.
يطفيء الغضب ويشعر الإنسان بالسكينة والهدوء.
 سبب لتكفير الخطايا والذنوب.
اقرأ ايضًا: (أحاديث في فضل الوضوء)

 

فوائد الوضوء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الطهور شطر الإيمان و الحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور والصدقة برهان و الصبر ضياء و القرآن حجة لك أو عليك)).
 

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن أبي أمامة : “من توضأ فأسبغ الوضوء و غسل يديه و وجهه و مسح على رأسه و أذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه و قبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه و نظرت إليه عيناه و حدث به نفسه من سوء” .
 

فالوضوء يصلح أي خلل في مسارات الطاقة و يعيد التوازن الأمثل للمجال الحيوي و هكذا تتضح لنا الحكمة من شرعية الوضوء لأنه يحمينا من الآثار الضارة للتقدم التكنولوجي و التلوث البيئي وكافة المجالات الكهربائية و المغناطيسية التي تؤثر في طاقة الإنسان الحيوية ويجدد خلايا الجسم ويمدها بالطاقة التي تشع من الجسد.

 

كيفية الوضوء


بيّن الله تعالى كيفية الوضوء للمسلم في كتابه العزيز، حيث قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

وعند الشروع بالوضوء يجب غسل العضو تلو الآخر أي الموالاة بينها، دون فاصل بينهما أو تأخير، كما ويجب إسباغ الوضوء،  أي يجب إيصال الماء للعضو بأكمله، فمثلاً البعض يغسل اليدين إلى المرفقين، أو الرجلين إلى الكعبين، فيترك قسماً من المرفقين أو الكعبين دون إيصال الماء إليهما وهذا خطأ.
 

كما يجب غسلها على الترتيب كما نزلت في القرآن الكريم، وهذه فرائض الوضوء على الترتيب، ولا يصح الوضوء بترك أحدها:

النية، وتكون عند غسل اليدين ثلاثًا، وهي واجبة عند جمهور الفقهاء لقول رسول الله صلَّ الله عليه وسلم “إنما الأعمال بالنيات”.
غسل الوجه كاملاً، حتى يصل الماء منابت الشعر والأذنين، وأسفل الذقن.
غسل الأطراف من بداية الأصابع إلى نهاية المرفقين .
مسح الرأس كله أو بعضه.
غسل الرجلين إلى الكعبين.

 

كيف يعرف رسول الله أمته يوم القيامة ؟

 

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، سيعرف أمته يوم القيامة من خلال الوضوء، مستشهدا بالحديث النبوي: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين مِن أثر الوضوء، فمَن استطاع منكم أن يُطيل غرَّتَه فليفعَلْ".

 

وتابع عبد المعز: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الإسراف، والله لا يحب المسرفين، فى ناس تقعد ساعتين فى الوضوء حتى يريدون غسل الماء بالماء".

 

عجائب وفضل الصلاة على النبي


1- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.
2- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
3- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
4- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
5- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.
6- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.
7- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
8- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
9- تنقذ المسلم من صفة البخل.
10- سبب من أسباب طرح البركة.
11- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
15- التقرّب إلى الله تعالى.
16- نيل المراد في الدنيا والآخرة.
17- سبب في فتح أبواب الرحمة.
18-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.
19- سببٌ لدفع الفقر.
20- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.
- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

أهمية الوضوء للمسلم فوائد الوضوء كيفية الوضوء الوضوء أصلي ولا أعلم أن الإفرازات تنقض الوضوء إمام نسي الوضوء

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