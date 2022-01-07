العراق.. استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق المحلية العراقية.

وسجلت أسعار بيع الدولار فى العراق، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

وكان قد أعلن العراق، تسجيل أولى الاصابات بمتحور "أوميكرون" لمواطنين عائدين من السفر ودبلوماسيين أجانب.

ووفقا لوكالة "العهد نيوز" العراقية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد "اوميكرون" بمحافظة دهوك.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان إنه "تم تسجيل حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

واضاف البيان "فقد تم تسجيل 5 حالات اوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الاجانب في بغداد".