الولايات المتحدة.. تسلا خلف BMW في مبيعات السيارات الفاخرة| صور

رغم ما يعانيه قطاع السيارات الفاخرة من اضطرابات كبيرة في السوق العالمي للسيارات، بسبب أزمة نقص الشرائح العالمية والأزمات الاقتصادية التي سببها فايرس كورونا، بالإضافة الى تقدم السيارات الكهربائية بشكل رهيب واحتلالها لقطاع كبير ومتزايد من السوق.

احتلت BMW المرتبة الأولى من حيث حجم المبيعات في الولايات المتحدة خلال عام 2021 للسنة الثالثة على التوالي بعدد 336.644 سيارة، ثم جاءت تسلا كثاني أكبر شركة تحقيقاً للمبيعات بعدد 313.400 سيارة حسب تقدير مركز أبحاث وبيانات أخبار السيارات الأمريكي، حيث لا تصدر الشركة نتائج مبيعاتها الإقليمية وعلى الصعيد العالمي باعت ما يصل الى 936.172 في عام 2021 (بزيادة قدرها 87.4٪ على أساس سنوي).

بفضل النمو المرتفع للإنتاج والمبيعات تمكنت تسلا من تجاوز جميع العلامات التجارية الفاخرة الأخرى بما في ذلك Lexus و Mercedes-Benz و Audi.

- مبيعات العلامات التجارية الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021

BMW باعت نحو 336644 سيارة

تسلا 313.400 (مقدرة بواسطة مركز أبحاث وبيانات أخبار السيارات)

لكزس 304475

مرسيدس بنز 276102

أودي 196.038

نظراً للطلب المرتفع للغاية وبدء الإنتاج القادم في تكساس من المتوقع أن تستمر تسلا في النمو بسرعة، ومن المرجح أن تتجاوز BMW في وقت ما في عام 2022، حيث باعت ما يقارب 2.2 مليون سيارة فاخرة في عام 2021 داخل الولايات المتحدة ما يقدر بـ 14.7٪ من الإجمالي.

يقول البعض أن تسلا ليست علامة تجارية متميزة حقاً، حيث توجد اختلافات بينها وبين العلامات التجارية الفاخرة العريقة التي يمتد تاريخها لسنوات طويلة، ولكن رحلة صعودها السريعة جداً تعد مميزة للغاية، حيث سجلت تقدماً كبيراً أكثر بكثير من معظم العلامات التجارية التقليدية السائدة حالياً.