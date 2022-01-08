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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

مواصفات وأسعار BMW 7 series موديل 2022 في السعودية.. صور

مواصفات وأسعار سيارة BMW
مواصفات وأسعار سيارة BMW 7 series موديل 2022 في السعودية.. ص

ظهرت سيارة BMW 7 series موديل 2022 لترسخ عصراً جديداً من الفخامة والرقي المعتاد للشركة البافارية العريقة، وتأتي بنموذج تقليدي بمحرك احتراق داخلي بالإضافة لنموذج سيارة كهربائية بالكامل في ظل خطط الشركة مؤخراً لتوسيع شبكة إنتاجها من السيارات الكهربائية، حيث تأتي السيارتين بنفس التصميم رغم اختلاف المحرك.

وجاءت سيارة BMW 7 series موديل 2022 بنفس تصميم طراز 2021 بمجموعة من التحديثات مع الاحتفاظ بالتصميم الخارجي المميز الذي يحمل طابعاً كلاسيكياً بنمط الشركة التاريخي المتعارف عليه وخاصة تصميم الواجهة الأمامية والشبكة الفاخرة التي تم تصنيعها وطلائها بالكروم، وتم تزويدها بمجموعة من المميزات القوية مثل الزجاج الأمامي العازل للحرارة، المصابيح الأمامية التكيفية، والمصابيح الأوتوماتيكية، وأضواء LED امامية وخلفية وعادم مزدوج وعجلات خلائطية.

من الداخل تتوفر سيارة BMW 7 series موديل 2022 بمجموعة من المزايا القياسية العصرية مثل المقود الكهربائي القابل للتعديل والضبط أوتوماتيكياً، ونظام تبريد وتدفئة المقاعد حسب الرغبة، وفتحة السقف البانورامية وكساء جلدي للمقاعد، ونظام معلومات وترفيه حديث، ودعم للاتصال مع الأجهزة اللوحية، ودعم لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

- المواصفات الميكانيكية لطرازات الفئة السابعة 

ويأتي طراز 740i BMW بمحرك تيربو سداسي الاسطوانات يولد قو تصل الى 335 حصان.

طراز 745e BMWجاء بنظام دفع هجين يعتمد على محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يولد قوة إجمالية تصل الى 389 حصان.

ويعتد طراز 750i BMW على محرك V8 تيربو مزدوج الشاحن بقوة 523 حصان.

ويتوفر طراز ألبينا B7 BMW  بمحرك V8 تيربو مزدوج الشاحن بقوة 600 حصان.

ويستمد طراز M760i BMW  قوتة من محرك V12 بقوة تصل 600 حصان.

- أسعار طرازات سيارة BMW 7 series موديل 2022

و يتراوح سعر سيارة BMW 7 Series 730Li بين  398,000 حتى 420,000 ريال سعودي.

سعر السيارة BMW 7 Series 740Li يتراوح من 507,000 حتى  520,000 ريال سعودي.

سعر السيارة bmw 7 Series 750Li يتراوح من 602,000 حتى  620,000 ريال سعودي.

سعر السيارة bmw 7 Series M760Li يتراوح من 648,000 حتى 660,000 ريال سعودي.

BMW BMW 7 series البافارية كهربائية سيارة الفئة السابعة اسعار المواصفات

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