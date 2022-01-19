وصفات لتصغير المسامات الواسعة في 15 دقيقة

المسامات الواسعة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الفتيات صاحبات البشرة الدهنية، وذلك لتكوين غدد دهنية تحت الجلد، ويتحول إلى زيت ويتمدد ليخرج من مسام البشرة ويسبب ظهورها، وبالرغم من وجود حلول سريعة في مراكز التجميل كالليزر إلا أن الفتيات تبحث عن بدائل غير مكلفة وآمنة.

وحسب ما تبحث عنه السيدات والفتيات وفقا لمؤشر البحث جوجل، فإننا نستعرض في هذا التقرير مايلي:

أسباب المسامات الواسعة في البشرة

وصفات لتصغير المسامات الواسعة

المسامات الواسعة في البشرة

أسباب المسامات الواسعة في البشرة

تحتوي البشرة على مسامات عديدة يمكن ألا ترى بالعين لكنها تكون موجودة بالفعل، لأنها تساعد البشرة على التنفس، وعدم وجودها يسبب ظهور حب الشباب ولكن يجب أن تكون موجودة بطريقة مناسبة حتى لا تضر الجلد.

مسام البشرة تحتوي على غدد دهنية بها مجموعة من الزيوت تسمى الزهم، وتتواجد بكثرة في 3 مناطق وهما الجبهة والأنف والخدين، وبالرغم أن البشرة الدهنية هي الأكثر عرضة لظهور المسامات الواسعة إلا أن أيضا يمكن تظهر على أنواع البشرة الأخرى مثل الجافة والعادية.

وطمأنت عدد من الدراسات السيدات بأن المسام الواسعة المفتوحة لا تدل على أن يوجد مشكلة طبية تحتاج إلى علاج، ولكنها مشكلة تجميلية تزول مع المزيد من الأهتمام والعناية بالبشرة، ولكن عليك أولًا معرفة ما أسباب المسامات الواسعة في البشرة.

مستويات عالية من إنتاج الزيت.

انخفاض المرونة حول المسام.

بصيلات شعر كثيفة.

الوراثة.

تقليل إنتاج الكولاجين في الجلد الناتج عن الشيخوخة

التعرض المفرط لأشعة الشمس.

علاج المسام الواسعة

علاج المسام الواسعة للبشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية لمزيد من العناية التجميلية لكثرة المواد الدهنية بداخلها، وخاصة للمراهقين والبالغين المعرضين للإصابة بحب الشباب، قد تنسد المسام المفتوحة وتتحول إلى رؤوس سوداء أو رؤوس بيضاء.

ويوجد طرق بسيطة منزلية يمكن من خلالها علاج المسام الواسعة للبشرة الدهنية وهي كالأتي :

1- البخار

يمكنك تسخين ماء في وعاء كبير بالمنزل ووضع بداخله القليل من أوراق النعناع أو زيت النعناع ووضع بشرتك بالقرب منه مع تغطيتها بالقماشة المناسبة القطنية، وذلك لإزالة أي رسوب متعلقة في المسام.

2- ماسكات البشرة

لا يوجد غنى عن ماسكات البشرة في الوقت الحالي، فهي متواجدة بكثرة ورخيصة الثمن ولا تحتاج إلى مجهود، وتعتبر الأقنعة التي تجف على الجلد فعالة في القضاء على الرؤوس السوداء وقد تساعد أيضًا في تقليل مظهر المسام المفتوحة، وتشمل الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها أقنعة الطين أو دقيق الشوفان، وتساعد ماسكات البشرة على استخلاص الشوائب من المسام، مما يجعلها تبدو أصغر.

3- التقشير

تساعد خطوة تقشير البشرة على تضييق المسام الواسعة، وإزالة الأشياء التي تسد المسام ، مثل الزيوت، وتعمل المقشرات بشكل أفضل عند استخدامها يوميًا أو شبه يومي.

أسباب المسامات الواسعة في البشرة

خلطات لتصغير المسامات الواسعة

البحث عن خلطات لتصغير المسامات الواسعة لا يعني بالضرورة إنها مشكلة ولا بد التخلص منها، بل بالعكس إنها منفعة للبشرة لتساعدها على التهوية الجيدة، والتخلص بشكل أسرع من الأتربة الداخلية، ولكن حجمها يجب أن يكون صغير الحجم حتى لا تساعد على فقدان الكولاجين الطبيعي بداخلها.

ويمكنك تجربة خلطات لتصغير المسامات الواسعة للبشرة في 15 دقيقة فقط، وبمكونات طبيعية ومنزلية وغير مكلفة.

خلطة الخيار لتصغير المسامات الواسعة

يعتبر ماسك الخيار أفضل طريقة لتصغير المسام الواسعة في البشرة، وذلك لاحتواءه على السيليكا والتي تساعد علىشد المسام الكبيرة، يمكنك إضافة الليمون على بشر الخيار للحصول على نتائج أفضل حيث أن الدواء القابض في الليمون سيقلل من ظهور المسام الواسعة.

طريقة الاستخدام :

اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم ضعي المزيج على وجهك باستخدام كرة قطنية.

اتركي العصير يجف واغسلي وجهك بالماء البارد بعد ذلك.

الخيار لعلاج المسامات الواسعة

خلطة الشوفان والحليب لتصغير مسام البشرة

خلطة الشوفان والحليب أفضل مقشر للبشرة، يمكن استخدام الشوفان لامتصاص الأتربة والزيوت التي تسد المسام وتزيد من حجمها.

طريقة الاستخدام :

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الحليب.

ضعي المزيج على بشرتك واتركيه يجف.

بمجرد أن يبدأ في الجفاف ابدأ في فرك وجهك لبضع دقائق.

غسل البشرة بالماء البارد بعد ذلك.

الشوفان للتخلص من مسامات البشرة

خلطة الكركم لتصغير مسامات البشرة

يساعد الكركم على تقليل من حجم التهابات الجلد، وتقليل البكتيريا المتعلقة في المسام الواسعة، ويقلل بدوره من التورم حول المسام أيضًا.

طريقة الاستخدام :

خذ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم واخلطها مع بضع قطرات من الماء لتشكيل عجينة رقيقة.

ضعي المعجون على بشرتك واتركيه لمدة عشر دقائق.

اغسل بالماء البارد بعد ذلك.

قشر الموز لعلاج المسامات الواسعة

يحتوي قشر الموز على مادة اللوتين وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد على تغذية البشرة، لغناه بالبوتاسيوم الذي يجعل البشرة خالية من العيوب.

طريقة الاستخدام :

فرك قشر الموز على بشرتك في حركة دائرية.

استمري في الفرك لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

ستؤدي تجربة هذا العلاج مرتين في الأسبوع إلى تقليص المسام الواسعة إلى حد كبير.

استخدامات قشر الموز للبشرة

خلطة تصغير المسامات بخل التفاح

يعمل خل التفاح كمنظف طبيعي وتونر لتضييق مسام البشرة الواسعة.

طريقة الاستخدام :

في وعاء خففي 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح مع 1 ملعقة كبيرة من الماء.

باستخدام أطراف أصابعك، قم بتدليك هذا المحلول على المسام المتضخمة واتركه يجف بشكل طبيعي.

خلطة تصغير المسامات بالسكر

السكر علاج منزلي فعال لتقليل ظهور المسام الواسعة على البشرة، ووصفه الخبراء بالمعجزة التجميلية.

طريقة الاستخدام

اصنعي مزيجًا من 1 ملعقة صغيرة من السكر المحبب وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعه على المسامات الواسعة على البشرة.

افرك بلطف لبضع دقائق.

اغسل البقايا بالماء الفاتر واتبعي ذلك بوضع تونر خفيف.

السكر لعلاج المسامات الواسعة

خلطة البيض لتصغير المسامات الواسعة

تعتبر أقنعة البيض علاجات ممتازة للمسام المفتوحة، لمساعدته على شد الجلد، مما يساعد في تقليص المسام المتضخمة.

طريقة الاستخدام :

في وعاء اخفقي بياض البيض مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وقطرتين من عصير الليمون.

باستخدام فرشاة، ضع العجينة على وجهك.

بعد تركه لمدة 10 دقائق، اغسله بماء فاتر.

مصدر المعلومات

timesofindia

healthline