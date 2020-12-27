نصائح طبية للتغلب على المسام الواسعة

تعد المسام الواسعة من أشهر مشكلات البشرة التي تعاني منها النساء وتتسبب في إفساد جمالهن لذا نقدم لكم بعض النصائح الطبية التى تساعد فى علاج هذه المشكلة، وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد".





1. استخدمى فقط منتجات التنظيف التي تتكيف مع درجة الحموضة الطبيعية للحاجز الواقي للبشرة

2. لا تستخدمي كريم النهار على الأنف الدهني.

3. ضعي حمض الجليكوليك لفتح المسام.

4. اغسلي وجهك مرتين في اليوم بالماء الدافئ.

5. استخدام الحماية من الشمس خالية من الزيت.

6. احمل معك أوراق نشاف الزيت أثناء النهار.

7. تجنب مستحضرات التجميل الغنية بالسوائل للبشرة الدهنية والمختلطة.

8. الحد من منتجات الألبان الخاصة بك.

9. ضع محلول أكسيد الزنك على المناطق ذات المسام الواسعة.

10. اختاري طريقة التقشير التي تناسب نوع بشرتك.





بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية السميكة، يمكنك استخدام علاجات وتقشير كيميائي أقوى، لكن من الأفضل تجنب ذلك إذا كان لون بشرتك داكنًا أو لاحظت وجود بقع داكنة على بشرتك بعد الحروق.