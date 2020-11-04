تحضير البشرة قبل المكياج بالمرطبات والأقنعة

يجب تحضير البشرة قبل المكياج والعناية بها جيدا، وذلك لتجنب حدوث مشاكل البشرة المختلفة، كـ ظهور حب الشباب، المسام الواسعة، والرؤوس السوداء، لذا يجب تحضير البشرة قبل المكياج لكي تظهري بشكل مثالي بعد وضع المكياج.
كريم جونسون قبل المكياج
بغض النظر عن اهتمامات بشرتك الأساسية، فإن وضع كريم جونسون قبل المكياج يمكن ان يعطي لبشرتك ترطيب ونعومة عند وضع المكياج، وذلك لأن وضع كريم جونسون قبل المكياج يساهم في تنعيم البشرة لما يحتويه من سيليكونات.
ويوفر وضع كريم جونسون قبل المكياج ترطيب للبشرة بشكل يومي، وهو ما يعطي حيوية البشرة ويجعلها صحية،على ان يتم استخدامه بانتظام ويصبح جزءًا من نظام العناية بالبشرة.
ويجب اختيار وضع كريم جونسون قبل المكياج كمستحضر يحتوي على الكثير من الفيتامينات، مع وضع كريم واقي م من الشمس (SPF15) لحماية بشرتك من أشعة الشمس خلال اليوم.
ويعتبر الوقت الأمثل لـ وضع كريم جونسون قبل المكياج الترطيب بعد الاستحمام، وذلك لأن الماء الساخن يزيل الرطوبة والزيوت من جلدك ويتركه جافًا، في حين أن الماء الساخن قد يسبب الشعور بالراحة، إلا أنه يفسد جلدك.
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كيف أرطب وجهي قبل المكياج؟
وبالسؤال عن كيف ارطب وجهي قبل المكياج، فهذه الخطوة غير قابلة للتفاوض سواء كانت بشرتك دهنية أو جافة. قبل وضع المكياج ، ستحتاجين إلى استخدام مرطب خفيف حتى لا تكون القاعدة دهنية، لا سيكون عليك معرفة الرد على كيف ارطب وجهي قبل المكياج ؟
ويمكن معرفة كيف ارطب وجهي قبل المكياج عن طريق التأكد من استخدام مرطب يناسب نوع بشرتك، ويوفر ترطيبًا طوال اليوم، ولا يوجد سوى طريقة واحدة لتطبيقه هي الضغط على المرطب على بشرتك بدلًا من فركه.
وسوف يسمح معرفة كيف ارطب وجهي قبل المكياج إلى التسرب بشكل صحيح إلى بشرتك وتحفيز خلايا بشرتك، وبالنسبة لإختيار المرطب فـ إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب أو البثور فيجب استخدام مرطب خالٍ من الزيوت لا يسد المسام.
أما عن كيف ارطب وجهي قبل المكياج بالنسبة لأنواع البشرة الجافة، فيجب ان يكون المرطب أكثر كثافة ليتناسب مع البشرة خلال فترة النهار، كما أن الكريم الأكثر سمكًا يعطي مظهر مثالي للبشرة الجافة بعد الاستحمام.
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الزيت المرطب قبل المكياج
يعمل الزيت المرطب قبل المكياج كحاجز وقائي؛ حيث يمنع توازن زيت البشرة من الاختلاط مع مكياجك، ويتم وضع الزيت المرطب قبل المكياج لكي لا يشوبه شائبة، ويعمل اليت المرطب أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في بشرتك حتى لا يتجعد المكياج فيها.
من أجل التحضير النهائي لما قبل المكياج ، ابحثي عن الزيت المرطب قبل المكياج، والذي يحتوي على السيليكون كمكون رئيسي، وذلك حتى يملأ أي تشققات غير مرغوب فيها على البشرة، ويترك بشرتك ناعمة تمامًا وجاهزة للماكياج.
وإذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب ، سيعمل الزيت المرطب قبل المكياج على محاربة الإحمرار والتهابات البشرة، والتي قد يتسبب بها كريم الأساس والمنتجات الأخرى، وأيضا وضع الزيت المرطب قبل وضع المكياج قد يجعلك مكياجك أسهل، ويجعل وجهك يبدو أكثر إشراقًا.
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أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج
لا تريدين أن يبدو مكياجك متكتلًا، فقد يكون عليك اختيار أفضل قناع قبل وضع المكياج، لكي نتخلص من خلايا الجلد الميتة، و تقشيرها بشكل مثالي، ويجب اختيار أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج المناسب لنوع البشرة.
ويعتبر أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج فعليك البحث عن مقشر يومي لطيف مع حبيبات صغيرة دائرية الشكل، وقد تكون المكونات الخشنة وغير المنتظمة ضارة لأنها يمكن أن تمزق بشرتك وتجعلها جافة بشكل كبير.
ويعد ان تقومي بإستخدام قناع للوجه قبل وضع المكياج فعليك بشطف وجهك جيدًا بالماء الفاتر حتى لا يتسبب في عرقلة وضع مكياجك بسهولة، بالإضافة إلى انه يجب استخدام قناع الوجه لمنطقة الرقبة أيضا للحصول على مظهر متجانس.
مرطب طبيعي للوجه قبل المكياج
ويتم استخدام مرطب طبيعي للوجه قبل المكياج مكون من مواد طبيعية، والانتظار لبضع ثوان حتى يجف، يعتبر أفضل مرطب طبيعي للوجه قبل المكياج مفيد لمن لديهم بشرة دهنية للغاية.
بينما يعمل وضع مرطب طبيعي للوجه قبل المكياج بشكل رائع لمن يعانون من جفاف الجلد لأنه يرطب الوجه، غالبًا ما نميل إلى تخطي هذه الخطوة، وهو ما يتسبب في فساد مظهر المكياج، لذا فهي تعتبر خطوة مهمة.
ويمكن اختيار مرطب طبيعي للوجه قبل المكياج يعتمد على المكونات التالية، والتي من أهمها : فيتامين ج لتنعيم البشرة، وهيالورونات الصوديوم لعزل مستوى رطوبة بشرتك، وأعشاب لـ ترطيب البشرة وتقليل الشيخوخة.
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ترطيب الوجه الجاف قبل المكياج
وقد يؤدي ترطيب الوجه الجاف قبل المكياج على عمل حاجز وقائي لمنع المرطب وتوازن زيت البشرة من الاختلاط مع المكياج، ويجب ترطيب الوجه الجاف قبل المكياج للحصول على طبقة مكياج مثالية.
بالإضافة إلى ترطيب الوجه الجاف قبل المكياج يعمل على ملء الخطوط الموجودة في البشرة والتي تؤدي إلى ظهور التجاعيد عند وضع المكياج.
من أجل التحضير النهائي لما قبل المكياج يجب ترطيب الوجه الجاف قبل المكياج والذي يحتوي على السيليكون كمكون رئيسي لكي يترك بشرتك ناعمة تمامًا وجاهزة للماكياج.
بالنسبة لـ ترطيب الوجه الجاف قبل المكياج، فيجب ان يكون المرطب أكثر كثافة ليتناسب مع البشرة خلال فترة النهار، كما أن الكريم الأكثر سمكًا يعطي مظهر مثالي للبشرة الجافة بعد الاستحمام.