تحضير البشرة قبل المكياج بالمرطبات والأقنعة

والعناية بها جيدا، وذلك لتجنب حدوث مشاكل البشرة المختلفة، كـ ظهور حب الشباب، المسام الواسعة، والرؤوس السوداء، لذا يجب

كريم جونسون قبل المكياج

ويجعلها صحية،على ان يتم استخدامه

الماء الساخن يزيل الرطوبة والزيوت من جلدك ويتركه جافًا، في حين أن الماء الساخن قد يسبب الشعور بالراحة، إلا أنه يفسد جلدك.

إقرأ ايضا |

كيف أرطب وجهي قبل المكياج؟

إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب أو البثور فيجب استخدام مرطب خالٍ من الزيوت لا يسد المسام.

من استخدام مرطب يناسب نوع بشرتك، ويوفر ترطيبًا طوال اليوم، ولا يوجد سوى طريقة واحدة لتطبيقه هي الضغط على المرطب على بشرتك بدلًا من فركه.

ويمكن معرفة كيف ارطب وجهي قبل المكياج عن طريق التأكد من استخدام مرطب يناسب نوع بشرتك، ويوفر ترطيبًا طوال اليوم، ولا يوجد سوى طريقة واحدة لتطبيقه هي الضغط على المرطب على بشرتك بدلًا من فركه.

، فهذه الخطوة غير قابلة للتفاوض سواء كانت بشرتك دهنية أو جافة. قبل وضع المكياج ، ستحتاجين إلى استخدام مرطب خفيف حتى لا تكون القاعدة دهنية، لا سيكون عليك معرفة الرد على كيف ارطب وجهي قبل المكياج ؟

الزيت المرطب قبل المكياج

يعمل الزيت المرطب قبل المكياج كحاجز وقائي؛ حيث يمنع توازن زيت البشرة من الاختلاط مع مكياجك، ويتم وضع الزيت المرطب قبل

لكي لا يشوبه شائبة، ويعمل اليت المرطب أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في بشرتك حتى لا يتجعد المكياج فيها.