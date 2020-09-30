خطوات المكياج لكل عروس.. أميرة في حفل الزفاف

تشعر كل فتاة بالأهمية في يوم زفافها لتبدو وكأنها أميرة حقيقية. من أجل تحقيق ذلك ، هناك العديد من الحيل التي يجب الانتباه إليها فى طريقة مكياج العروس.

كشف موقع fashion،عن أفضل خطوات لمكياج العروس.

طريقة مكياج العروس:

ابدأ بالوجه

إذا لم تكوني كرست الكثير من الوقت للعناية بالوجه ، فقد حان الوقت للبدء. يمكن أن تظهر الصور من حفل الزفاف كل المسام ، وبالطبع تريدين أن تبدو أفضل. بالنسبة للمبتدئين ، قشر الوجه مرة واحدة في الأسبوع.

اختاري مقشرًا لطيفًا لتجنب تهيج البشرة ، واجعليه في المساء على البشرة بحلول الصباح لتتعافى. في المساء الذي يسبق الزفاف ، ضعي أيضًا تقشيرًا للبشرة يبدو أجمل في الصباح.





2. لا تخاطري بالعلاجات

إذا أردت ، يمكنك الذهاب إلى صالون تجميل لتدليك الوجه ، لكن لا يمكنك الخضوع للعلاجات الغازية والكاشطة التي لم تزرها من قبل. أنت لا تعرفى كيف يمكن أن تؤثر على بشرتك ، وبالتأكيد لا تريدين إنقاذ المظهر في اللحظة الأخيرة.



3. اختبري المكياج

ربما تعرف بعض الفتيات تمامًا أن نفس المكياج يجب أن يستمر حتى 12 ساعة. العواطف ، والشمس ، والبرد ، والقبلات - كل هذا يؤثر على الوجه ، ومن المهم أن تكون مكياجك احترافي يدوم لأطول فترة ممكنة.

سيوفر الاختبار مكياجًا ، من قبل فنان ماكياج لتعريفك بالوقت المتفق عليه على ما تريد. أي شيء يسير بشكل خاطئ في يوم الزفاف قد يؤدي إلى البكاء والهستيريا .



4. التمسك بالمظهر المحايد

يوم زفافك ليس هو الوقت المناسب لتجربة المكياج. تريدين أن تكوني جميلة وجذابة وحديثة وخالدة ، وعندما تنظرين بعد 30 عامًا من صور حفل الزفاف ، تريدين أن تبدو رائعةا. لذلك ، حاولي اختيار نوع الماكياج الذي لن يخرج عن الموضة أبدًا.



5. يجب تلمعي بشرة الجسم

إذا كانت بشرتك دهنية للتحكم في اللمعان ، تأكدي من إحضار مسحوق. قم بالمرور فوق منطقة T والتقاط الدهون الزائدة. يجب أن يكون الجلد صحيًا فهو يلمع لا دهون

6. الرموش الصناعية ، نعم أم لا؟

حاولى السيطرة على الدموع. إذا كنت تعلمى أنك لن تكونى قادرة على التغلب عليها ، تحدثى إلى فنان الماكياج ، وتجنبى استخدام الرموش الصناعية. يمكن للدموع أن تضعف المادة اللاصقة حتى تتساقط الرموش. بدلا من ذلك ، يمكنك استخدام الماسكارا من أجل الحجم. على أي حال ، سواء اخترت الرموش الصناعية أم لا ، فإن الماسكارا المقاومة للماء مطلوبة.





7. مكياج العين

يتم الترحيب بظلال النغمات الذهبية هذا العام مع الأسود ، أو أي لون دافئ آخر من الظلال والنغمات الرمادية يوصى بكل الشقراوات ذات العيون الزرقاء مع الظل الأسود.





8. احتفظى بأحمر الشفاة قريب منك

في محفظتك لابد أن يكون لديك دائمًا ملمع شفاه أو أحمر شفاه ، لأن يوم الزفاف يكون فيه الكثير من القبلات والتهاني!





9- إبراز عينيك

إذا لم يكن لديك الكثير من التفاصيل حول الفستان ، وقمت باختيار كعكة غير رسمية ، فستناسبك تمامًا للتأكيد على عينيك في ظل أحد الألوان الفعلية ، مثل الأخضر الداكن والأرجواني والأزرق الداكن ، أو سالكة سوداء. في ذلك اليوم ، يمكنك استخدام الرموش الصناعية ، والتي ستعطي مظهرًا أكثر اختراقًا للعين ، وستبدو رائعة في صور الزفاف. يرجى ملاحظة أن الصور تمتص ما يقرب من 30 في المائة من حجم الماكياج ، لذلك يجب تعزيز الشباب الذين يرغبون في ظهور مكياجهم في الصور.





10- اتركي ساعة أو أكثر من الوقت لوضع المكياج

اترك ما لا يقل عن 40 دقيقة إلى ساعة لتطبيق المكياج في يوم الزفاف.