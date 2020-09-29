كيف تختار النظارات الشمسية المناسبة؟

تصاب العين بالعدوى أحيانًا بسبب تعرضها لأشعة الشمس لفترة طويلة ، لذا فإن النظارات الشمسية أمر لا بد منه في هذه الحالة، للحماية، وليست مجرد قطعة إكسسوار جميلة.

ويجب على الجميع اختيار النظارات الشمسية المناسبة له والتي تناسب نوع الوجه وخاصة النساء المهتمات باختيار النظارات التي تتماشى مع الموضة، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال.

وكشف موقع fashion ،عن أفضل النصائح حول اختيار النظارة الشمسية المناسبة.

اختر النظارات الشمسية التي تحمي عينيك

ليس من الضروري أن تكون النظارات الشمسية باهظة الثمن لتكون نظارة شمسية عالية الجودة ويمكنها حماية العينين ، ولكن يمكنك شراء واحدة لها خصائص الحماية ولا ينبغي أن تكون باهظة الثمن.

يجب أن تأخذ في الاعتبار أن النظارات الشمسية الرخيصة بها عدسات مصنوعة من مواد ذات جودة رديئة تتعرض للخدش أو التلف بسهولة. وقد تحتوي النظارات الشمسية الرخيصة على بقع تشوه الرؤية وبعضها لا يحمي العينين من الأشعة فوق البنفسجية ، لذلك يوصى بشراء النظارات الشمسية المصنوعة من البولي كربونات لأنها تقاوم الخدوش وتحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية.





التأكد من أن الإطار غير تالف

قبل شراء النظارات الشمسية ، تأكد من أن العدسات والإطار غير تالفين، وتحقق من العدسات من خلال الرؤية من خلالها وتحريكها قليلًا لمعرفة ما إذا كانت الرؤية تتغير أثناء تحريك العدسات فوق العين أفقيًا أو رأسيًا.

وإذا كنت تريد أن تعرف أن النظارات الشمسية جيدة لضوء الشمس الساطع؛ فحاول النظر إليها أثناء ارتداء النظارات الشمسية لتعرف مدى انعكاسها.

ويمكنك فحص الإطار عن طريق ثنيه وسيكون الإطار الجيد مرنًا ويعود إلى الوضع الطبيعي قبل الانحناء.





اختر النظارات الشمسية بناءً على نوع الوجه

الوجه المستدير: بهذا الشكل يكون ارتفاع وعرض الوجه متماثلين والذقن دائرية وغير ملحوظة، لذا اختر نظارة شمسية مستديرة أو بيضاوية لتنعيم ملامح وجهك.

الوجه المربع: هو الوجه الذي يتشابه ارتفاعه وعرضه إلى حد ما بالإضافة إلى إبراز عظام الفك بالإضافة إلى أن الجبهة عريضة والذقن عريضة أيضًا ، لذا يجب اختيار النظارات الشمسية الدائرية أو البيضاوية لتنعيم ملامح وجهك .

الوجه الثلاثي: الجبهة والخدين ضيقة والفك عريض. يوصى بعدم وجود إطار في الجانب السفلي وأن يحتوي الجانب العلوي على مزيد من التفاصيل التي تعمل على تكبير الجزء العلوي من الوجه ومن الأفضل أن يتم إدخال الزوايا السفلية للداخل مما يجعل الذقن يبدو أصغر. يمكنك أيضًا اختيار النظارات الشمسية الشفافة التي توفر التوازن للوجوه البارزة.



الوجه البيضاوي: يتناسب ارتفاعه وعرضه ، والذقن أضيق من الجبهة وعظام الوجنتين عالية ، لذا فإن جميع أنواع النظارات الشمسية مناسبة خاصة النظارات المستطيلة.



الوجه على شكل قلب: الجبهة واسعة والخدين وذقن ضيقة ، لذلك يفضل شراء النظارات الشمسية بتفاصيل أكثر في الجانب السفلي الذي يعطي مزيدًا من العرض للذقن لتحقيق التوازن بالإضافة إلى أن الإطارات الضيقة تقلل من عرض الخدين والجبين . حاول ألا تختار النظارات الشمسية ذات التفاصيل الأكثر في الجانب العلوي ، أو النظارات الشمسية ذات العدسات الكبيرة لأنها تزيد من عرض الجبهة والخدين.



الوجه الماسي: خطوط العيون والذقن قصيرة والخدين عريضان. اختر إطارات بيضاوية توفر التوازن للوجه ، وتجنب الإطارات الضيقة أو الصغيرة التي تقصر خط العينين.



الوجه المستطيل: الارتفاع أكبر من العرض والجبهة والأنف طويلان بالإضافة إلى ارتفاع عظمتي الوجنتين. اختر النظارات الشمسية ذات العدسات الكبيرة مع الجسر الذي يربط العدسات واسعة ومزخرفة تعطي اتساعًا للوجه. وتجنب اختيار الإطارات الصغيرة لأنها تزيد من طول الوجه.



كيف تختار لون النظارات الشمسية؟

-إذا كانت عيناك زرقاء: يمكنك اختيار اللون البرتقالي أو الفضي أو الأزرق.

-إذا كانت عيناك خضراء: يمكنك اختيار اللون الأحمر أو الرمادي.

-إذا كانت عيناك بنية: يمكنك اختيار لون أرجواني أو بيج.

- بالنسبة للعيون السوداء ، يمكنك اختيار اللون البيج أو الأسود أو الوردي.





بناء على لون الشعر

يجب أن تختار الشقراء أو السمراء.. اللون الأحمر أو الأصفر

يجب أن تختار الفتيات ذات الشعر الأحمر ..اللون البرتقالي ببساطة

يمكن للأشخاص ذوي الشعر الأسود.. اختيار أي لون.

يجب أن تهتم بحجم النظارة الشمسية.. فالنظارة ذات الحجم الكبير على أنف صغير؛ تؤدي إلى عدم اتزان الوجه، ويجعلها تنزلق أيضًا على الأنف بانتظام، لذا تأكد من اختيار الشكل المناسب لوجهك.