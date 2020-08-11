بدون حيرة.. نصائح لاختيار النظارة الشمسية المناسبة لوجهك

بالرغم من أهمية نظارة الشمس لحماية العين من أشعة الشمس الضارة، إلا أنها تعتبر من مكملات الأناقة التي تمنحك مظهرا أنيقا، ولكن معظم الفتيات تقعن في فخ اختيار نظارة غير مناسبة لوجهها.





وتقول الفاشون بلوجر دينا سكر، إن نظارة الشمس أصبح لا غنى عنها خاصة في فصل الصيف، ولكن من المهم اختيار النظارة الشمسية المناسبة لشكل الوجه، ولا يكفى الإعجاب بالنظارة لشرائها.





وأكدت دينا سكر، الوجه الدائري يناسبه اختيار نظارة ذات عدسات متوسطة نصف دائرية المزودة بإطار علوي سميك، أو النظارات المربعة في تساعد على التخفيف من استدارة الوجه.





وأضافت، الوجه البيضاوي يفضل له اختيار نظارة من موديل عيون القطة ذات العدسات المجنحة، أو الشكل المربع، وذلك حتى تعطي الوجه شكلا أطول مما هو عليه بالفعل.





وأوضحت دينا سكر، أن الوجه المثلث يفضل له اختيار النظارات الدائرية أو عيون القطة، وكذلك الوجه المربع يفضل له اختيار نظارة دائرية أو بيضاوية أو نظارة مزيج بين الشكلين البيضاوي والمربع.



