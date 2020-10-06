4 خطوات مهمة لتجهيز البشرة قبل وضع المكياج

وأكدت زينة بكري، أن أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها الفتيات قبل

يجب أن تتم بنفس الترتيب حتى نحصل على بشرة مثالية، ونبرز من شكل المكياج عند وضعه، وإليكم الخطوات: