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4 خطوات مهمة لتجهيز البشرة قبل وضع المكياج

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:23 ص
خطوات هامة لتجهيز
خطوات هامة لتجهيز البشرة قبل وضع المكياج
آية التيجي
الإهتمام الأكبر لكل الفتيات ينصب على مظهرهن حيث تحرص أغلبهم على وضع المكياج الذي يتناسب مع إطلالتها والمناسبة التي يحضرونها، إلا أن أغلب الفتيات لا يعلمن أساسيات وضع المكياج وكيفية تجهيز البشرة قبل وضع المكياج.

وقالت خبيرة التجميل زينة بكري، إن وضع المكياج بشكل دائم ويومي يجب أن يتم على أسس محددة لكي لا ترهق البشرة، وتتسبب في انسداد المسام التي تجعلها تتنفس منها، وتفسد شكل البشرة.

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وتابعت بكري في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن هناك ٤ خطوات يجب أن نتبعها قبل وضع المكياج، وهي خطوات أساسية لا يجب أن نغفل عنها، وذلك حتى لا نفاجأ بمشاكل البشرة المختلفة كـ المسام السوداء، والحبوب والبثور، والمسام الواسعة، وأخطرها ظهور التجاعيد.

وأكدت زينة بكري، أن أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها الفتيات قبل وضع المكياج يجب أن تتم بنفس الترتيب حتى نحصل على بشرة مثالية، ونبرز من شكل المكياج عند وضعه، وإليكم الخطوات:

1- التنظيف:
تنظيف البشرة جيدا باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة وتنظيفها من كل الأشياء غير المستحبة.

2- التقشير:
تقشير البشرة باستخدام النوع المناسب للبشرة من المقشرات، حيث يتم استخدامه للوجه والرقبة، ويكفي استخدامه مرتين أسبوعيا.

3- التونر:
 وضع التونر المناسب لنوع البشرة باستخدام قطنة، ويتم بها مسح الوجه والرقبة، وبعد ذلك يتم وضع الكريم المرطب باستخدام النوع المناسب للبشرة للحفاظ عليها من التجاعيد.

4- واقي الشمس:
استخدام واقي الشمس إذا كان وضع المكياج ضروريا في النهار، حيث يجب وضع كمية مناسبة منه وتوزيعها بطريقة صحيحة، وذلك لحماية البشرة، والتقليل من الأعراض الضارة التي من الممكن ظهورها نتيجة الاستخدام المتكرر للمكياج.
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