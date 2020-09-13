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نصائح وحيل لإزالة المكياج بالطريقة الصحيحة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
نصائح وحيل لتوضيح
نصائح وحيل لتوضيح إزالة المكياج بالطريقة الصحيحة
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أسماء عبد الحفيظ

إزالة المكياج بالطريقة الصحيحة أمر ضروري للحفاظ على بشرة حيوية ، لذلك يجب أن تهتم بذلك أيضًا. هذه بعض النصائح والحيل لتوضيح كيفية إزالة المكياج.


نصائح لإزالة المكياج بالطريقة الصحيحة

وفقا لما نشره موقع Ned a WordPress ،إن إزالة المكياج أمر سهل للغاية ، لكن لا تقوم الكثير من النساء بذلك بالطريقة الصحيحة. يذهب معظمهن للنوم دون إزالة الماكياج بعد يوم طويل حافل. يؤثر على الوسائد والجلد أيضًا. يجب استخدام منتجات إزالة المكياج للحصول على أفضل النتائج.


إزالة مكياج العيون:

تعتقد معظم النساء أن مجرد غسل الوجه كافي للتنظيف ، لكنه لا يزيل كل طبقات الوجه ويجب عليك استخدام منتجات فعالة لإزالة المكياج وتجنب التأثير الضار على البشرة.


ابدئي بإزالة مكياج العين لأنه الجزء الأصعب. اشتري مزيل مكياج العيون لتجنب إيذاء عينيك.

أغلق عينيك وابدأ من الجزء العلوي إلى الأسفل وتأكد من عدم توسيع بشرتك.

استخدم وسادة قطنية لكل عين ويمكنك استخدام زيت الأطفال أو المناديل المبللة إذا لم يكن لديك مزيل مكياج. لا تستخدم الإزالة التقليدية لتجنب إيذاء عينيك.

إزالة مكياج الوجه والشفاه

يجب عليك استخدام إزالة القاعدة إلا إذا كنت تواجه حساسية الجلد. لا تستخدم الصابون لأنه سيؤدي إلى جفاف بشرتك. ابدئي بترطيب بشرتك ثم أضيفي مزيل المكياج على أصابعك وضعيه برفق على وجهك. لا تنسي غسل رقبتك إذا قمت بإضافة مكياج لها من قبل. ركزي على المناطق التي تحتوي على طبقات رائعة من المكياج ثم اغسلي وجهك مرتين.

استخدمي الماء الدافئ بعد وضع إزالة المكياج ثم استخدمي منشفة نظيفة لتجفيف بشرتك.

إن الحفاظ على المكياج كل يوم على بشرتك سيؤذيها بالتأكيد ، لذا ضعي كريم بلسم بقاعدة مائية قبل النوم

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