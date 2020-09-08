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الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:40 م
الديهي
الديهي
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عبد الخالق صلاح
هاجم الإعلامي نشأت الديهي، مشنور تداوله مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إعلان فتاتين في المنصورة زواجهما بموافقة الأهل، قائلًا وهو يتصبب عرقًا: "دي حاجة تحرق الدم".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن فضيحة فتاتي المنصورة تمثل "المثلية" في أحقر أشكالها، معربًا عن تمنيه أن يكون الأمر مجرد مزحة.

وأوضح أن التعليقات على المنشور الشهير الذي دوّن على موقع التواصل "فيسبوك" تكشف رد فعل مجتمعي مصدوم من الواقعة، مطالبًا بمحاسبة الفتاتين لنشرهما الفحش والرذيلة في المجتمع.

وتابع: "الإسلام والمسيحية ترفض كل هذه الممارسات، احنا مش في تركيا التي يحكمها دستور علماني"، مشددًا على أن نشر مثل هذه الأمور تصب في خانة تدمير المجتمع والأسرة المصرية، ومحاربتها واجب مجتمعي.
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