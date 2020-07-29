بدون مكياج.. نادين نسيب نجيم تستعرض جمالها..شاهد
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:27 ص
نادين نسيب نجيم
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وغير متكلفة، وخطفت بها أنظار متابعيها. وظهرت نادين نسيب نجيم مرتيدة توب كت باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم بوضع المكياج ؛ حيث إنها اكتفتبإبراز جمال ملامحها الخلاب، وتبرز من انوثتها.
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث تزينت بإرتداء بعض الخواتم الانيقة والمميزة على يديها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..