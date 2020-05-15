بإطلالة رياضية.. ديميت اوزديمير تبرز رشاقتها في أحدث ظهور
الجمعة 15/مايو/2020 - 05:16 م
ديميت اوزديمير
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة .
وارتدت اوزديمير بنطالا باللون الأسود، واختارت عليه توب أسود وعليه بلوزة مثقوبة باللون البيج الفاتح بأكمام طويلة، مع حذاء رياضي باللون الأسود، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير. وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج، حيث انها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري.
وأكملت ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي بشكل دائري، وهو ما أبرز جمال إطلالتها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..