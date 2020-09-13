أفضل قواعد المكياج للمرأة ذات العيون الزرقاء

كل امرأة جميلة بطريقتها الخاصة ، لكن هذا الجمال جيد أحيانًا للتأكيد عليه بالمكياج، هناك العديد من أنواع المكياج المناسبة للسيدات ذوات العيون الزرقاء ، لكننا اخترنا لك أجمل التركيبات. للعيون الزرقاء الداكنة ، الساطعة ، الملونة ، لدينا ألوان تتناسب مع أي ظل.





وفقا لمل نشره موقع need a wardbess ،نوصي باللون الرمادي والأسود والبني الفاتح والداكن والخزامى والأزرق والوردي والأصفر. يمكنك الجمع بين اللون باستخدام ظلال العيون والكحل. اطلع على نصائحنا حول كيفية إبراز العيون بمهارة وببساطة .





النساء ذوات العيون الزرقاء محظوظات عندما يتعلق الأمر بالمكياج الذي يناسبهن. من السهل جدًا الإشارة إلى أن الصفوف هي الألوان التي لا تقف عليها. ما زلت بحاجة إلى معرفة أنها متغيرات آمنة لكل امرأة ذات عيون زرقاء.

تطبيق لون العيون الطبيعي للماكياج:

يجب أن يبرز المكياج الذي تستخدمينه عينيك الزرقاوتين ، وليس لصرف الانتباه عنهما. سواء كان مكياج النهار أو المساء ، بمساعدة هذه النصائح البسيطة ستؤكد اللون الطبيعي لعينيك.



للتنوع اليومي:

يمكنك استخدام ظلال العيون المحايدة أو الوردية أو التراكوتا أو البني. سوف يؤكد اللون الأرجواني بشكل خاص على لون عينيك. استخدم ظلالًا أفتح خلال النهار وألوانًا أرجوانية داكنة لإطلالة مسائية. إذا كانت عيونك زرقاء ، فلا تخف من تجربة الظلال المعدنية ، والتي يمكن أن تكون فضية أو ذهبية أو وردية ...



يؤكد المكياج المسائي على العيون الزرقاء :

خاصة إذا اخترت عيون سموكي لمكياجك المسائي باللون الرمادي الداكن أو الظل الأرجواني. بالاشتراك مع كحل العيون الأسود والماسكارا هو نجاح كبير. وإذا كنت تريد مظهرًا أقل كثافة ، فاستخدم الماسكارا باللون الأزرق الداكن وليس الأسود.

ماذا عن الشفاه ذات العيون الزرقاء؟

يجب أن تكون شفتيك لطيفة ، إذا كنت قد أشرت بالفعل إلى عيونك الزرقاء الجميلة. اختاري أحمر الشفاه الوردي غير اللامع أو الوردي الباهت. أو فقط ضعي ملمع الشفاه.