ترند الفن.. عروسة حمو بيكا بدون مكياج.. فنانة عن طلبها مشهد حميم:مش قصدي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، التي استحوذت على اهتمامات القراء، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة ماركة «رانج روفر» مكتوب عليها اسم مغني المهرجانات حمو بيكا، بـ الورود، والتي أهداها الأخير لعروسته بالتزامن مع حفل زفافه، الذي تم أمس الخميس 10 سبتمبر.

