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فن

لفتة إنسانية.. أحمد عز يحتفي بـ الملاك النائم بعد إفاقتها من الغيبوبة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:28 م
أحمد عز يحفتي بـ
أحمد عز يحفتي بـ الملاك النائم
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سعيد فراج
حرص الفنان أحمد عز، وأسرة مسرحيته «علاء الدين» على استقبال الطفلة فريدة هشام أمجد -المعروفة إعلاميًا بالملاك النائم- خلال العرض ليلة أمس الخميس 11 سبتمبر. 

وقام أحمد عز، والمخرج مجدي الهواري، وفريق مسرحية «علاء الدين» بالإحتفاء بـ الملاك النائم فريدة هشام أمجد، عقب انتهاء العرض، احتفالًا بعودتها لممارسة حياتها الطبيعية مرة أخرى بعد إفاقتها من الغيبوبة. 

وكانت فريدة هشام (الملاك النائم)، تعرضت إلى حادث سير في أواخر العام الماضي 2019، دخلت على إثره في غيبوبة دامت شهرين، أفيقت بعدها في شهر ديسمبر، وأحدثت ضجة على السوشيال ميديا وقتها، وعرفت باسم «الملاك النائم». 

المسرحية الاستعراضية الكوميدية"علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.

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