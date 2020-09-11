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فن

قبل وبعد المكياج.. شاهد عروسة حمو بيكا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:05 م
زفاف حمو بيكا
زفاف حمو بيكا
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سعيد فراج
نشرت الميك أب أرتست «مي آدم»، عدة صور لها، عبر خاصية ستوري (القصص) على حسابها بتطبيق "انستجرام"، عدة فيديوهات قصيرة لـ عروسة مغني المهرجانات حمو بيكا، أظهرت فيها مراحل عملية وضع المكياج لها. 

وظهرت عروسة حمو بيكا، في الصور، من قبل وضع المكياج لها، ثم بدأت مي آدم، بوضع مساحيق التجميل تباعًا على وجه العروس، التي تغيرت ملامحها بشكل كبير، قبل وبعد التجميل. 

واحتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. 

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

وقال  خلال صفحته على "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".
عروسة حمو بيكا عروسة حمو بيكا
عروسة حمو بيكا عروسة حمو بيكا
عروسة حمو بيكا عروسة حمو بيكا
عروسة حمو بيكا عروسة حمو بيكا
عروسة حمو بيكا عروسة حمو بيكا
عروسة حمو بيكا عروسة حمو بيكا
عروسة حمو بيكا عروسة حمو بيكا
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