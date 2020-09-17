أفضل ألوان المكياج للعيون الخضراء

العيون الخضراء صوفية وتلمع بجمالها الكامل، العيون التي لا يمكنك أن تخطئ أبدًا، هى البني ، والأخضر ، والأزرق ، والرمادي ... كلها ألوان جميلة للعينين تذهلك ، وكل منها يتطلب مكياجًا معينًا ودرجات لونية من شأنها إبراز جمالها. من أجل التعرف على مكياجك من الضروري معرفة وجههم ، ومعرفة اللون الذي يناسبهم ، وما هو الماكياج الذي يبرز الفوائد ويخفي العيوب، وفقا لما نشره موقع fashion.

العيون الخضراء مميزة ونادرة حقًا ، وكل السيدات اللاتي لديهن يدركن أنه لا يمكن وضع أي ظلال لونية بأعينهن ستكون أكثر إثارة. من المعروف أن العيون البنية تسمح بكل فارق بسيط تقريبًا ، بينما اللون الأخضر قصة مختلفة.

لون العين الخضراء جميل ومن الأفضل استخدام لون يتباين مع لون عينيك. على الرغم من أن اللون الأحمر هو اللون المعاكس للأحمر ، إلا أنه لا يمكن أن يكون جيدًا إذا وضعوه للتو. من المحتمل أن تبدو عيناك متعبة كما لو أنك بكيت للتو.

بدلًا من اللون الأحمر ، سيكون من الأفضل أن تبرز عيناها ظلال مختلفة من اللون الأرجواني. بالإضافة إلى اللون الأرجواني لن يخطئ إذا كنت تستخدم اللون الأزرق النيلي ، أو أي من اللون البني. يشير هذا إلى ظلال الذهب.

يمكن استخدام الظلال اللؤلؤية جميع السيدات الشابات اللواتي لم يظهر وجههن يكافحن بعد ، ولكن إذا كنت لا ترغب في الاختباء ، فلا تتردد في الوصول إلى الظلال المذكورة أعلاه على الرغم من أن العديد من فنانين المكياج يدعون أنهم لا يقومون بتصحيح اللون في مقابل عينك اللون ، لن تخطئ إذا وضعت ظلال العيون باللون الأخضر.

من الجيد أن تعرف إذا قررت اللون الأخضر ، فيجب عليك التأكد من أن الظل المختار يناسب لون عينيك الطبيعي قدر الإمكان.

يتم تسليط الضوء على العيون ، والآن عليك التركيز على شفتيك. إذا كان لديك شفاه رقيقة لا تضعي أحمر الشفاه. بدلًا من ذلك ، استخدمي ملمع الشفاه الذي سيرفع شفتيك ويبرزهما بشكل صحيح.

تجاهل اللون الفضي لمكياجك

لون الماكياج المعدني المثالي للعيون الخضراء هو الذهب والنحاس والبرونز ، وكذلك البني الترابي والأخضر الداكن مع لمسة من الذهب. كل هذا يبدو رائعًا تمامًا على العيون الخضراء.