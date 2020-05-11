للبنات فقط.. نصائح عند وضع المكياج

أشارت نوف الشعلان خبيرة التجميل السعودية، عن بعض النصائح التي تخص المكياج الهادئ للفتيات اللاتي يفضلون اللمسات الجمالية البسيطة ولاسيما في النهار بفصل الصيف وشهر رمضان.





وقالت أن من أهم النصائح التجميلية أن تكون الفتاة لديها ثقة بالنفس كبيرة، وأن الجمال الطبيعي أفضل بكثير من مستحضرات التجميل.





وأوضحت أن يجب أن تعتني الفتاه بجمال بشرتها بطريقة طبيعيه مع الاهتمام بالمرطبات الخاصة بـ البشرة ، والابتعاد عن أحمر الشفاة وما يخص تجميل العينين والحواجب بشكل مبالغ فيه؛ خصوصا مع حرارة الجو التي قد تسبب مشاكل كثيرة مع الميك أب.





ووجهت نصيحتها للسيدات قائلة: عزيزتي المرأة ثقتك بأنك جميلة وبدون ماكياج أفضل كثيرا من ميك اب ليس له معنى فالأصل استخدام أشياء بسيطة وقليلة حتى لا تكوني مثيرة. وأكد أن وضع المكياج المبالغ فيه يضر بصحة البشرة بشكل كبيرة،



