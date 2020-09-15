AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

المكياج الطبيعي المناسب للمرأة ذات العيون البنية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
المكياج الطبيعي المناسب
المكياج الطبيعي المناسب للمرأة ذات العيون البنية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

حان الوقت لذكر العيون البنية الجميلة الموجودة بعدة ألوان مختلفة ، من النوع الفاتح من اللون إلى لون العسل واللون الداكن الذي لديك انطباع به حتى أخفت عيناك كل ألغاز العالم.

وكشف موقع "fashion" عن المكياج الأنسب للعيون البنية

يفترض أن أي لون للعين له قواعد معينة ، ويتم التفكير أولًا في اختيار الماكياج . ومن المعروف أن بعض ظلال الألوان لا يمكنك وضعها إذا كانت لا تستجيب لعينيك ، ولكن نظرًا لأن العيون البنية يمكن أن تقدم الكثير من الظلال ، فمن الصعب تحديد الأفضل بالنسبة لها.

تعتبر الظلال الداكنة من الأزرق والذهبي والبني والفانيليا والبنفسجي من بين أفضل ظلال العيون البنية. لن تخطئ إذا اخترت لونًا مختلفًا ، ولكن مع هذه الألوان سوف تتألق بالتأكيد. بالنسبة للماكياج ، من الأفضل استخدام نوعين أو ثلاثة أنواع من الظلال ومن المهم جدًا أن تعرفي أنها تناسب عينيك.

هناك ظلال أفتح وأغمق. ستساهم الأفتح في الحصول على مظهر أكثر طبيعية ، بينما تخلق الظلال الداكنة مظهرًا دراميًا وصوفيًا. هل ترغب في الحصول على مظهر أنيق ومتطور يمكنك دائمًا اللعب بدرجات اللون الأرجواني والبني.

هذان الظلالان يصنعان حلمًا مركبًا ، لكن من الضروري توخي الحذر وعدم المبالغة فيه ، لأنه في بضع ضربات فقط يمكنك أن تبدو وكأنك خارج السيرك ، منتفخ وستختفي أناقتك مع ريح!

إذا كنت تريد أن تكون أكثر بروزًا ولا تخشى تجربة شيء جديد ، فحاول وضع ظلال عيون زرقاء لامعة على عيونهم. هذه الخطوة الإبداعية بطريقة خاصة سوف تبرز العيون البنية. تأكد من تطبيقه على الجفن فقط ، والباقي يمكنك إضافة قلم رصاص أبيض.


العمق "الألوان مسؤولة عن مكياجها"
يمكن للمرأة ذات العيون البنية استخدام كل ظلال العيون. من المهم والعامل الكبير بالنسبة لك أن تحدد بدقة اللون الذي ليس "لك" لذلك لن تقوم بتطبيق هذا اللون على العيون. هل
 العيون سوداء أم بنية فاتحة؟ بغض النظر عن مدى سطوع عينيك البنيتين أو قتامتهما ، فإن الكحل يناسبك ، فقد كان هناك لون بني أسود.

تجنبي الظل الغامق جدا للنساء ذوات العيون البنية

يمكن أن تقلل الألوان الداكنة عينيك بصريًا. لتجنب ذلك ، ادمجي الظل الفاتح للعيون مع محدد العيون البني الداكن. هذا سيجعل عينيك تبدو أكبر. لإطلالة مسائية مثيرة على الجفن العلوي ، ضعي ظل رمادي معدني واسحب على طول الخط السفلي من محدد العيون الأرجواني الداكن. هذا المزيج يؤكد جمال العيون البنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح للحصول على ظلال عيون دون أخطاء

بدون عمليات وأدوية.. 10 طرق لتحسين بصرك

كيفية تنسيق ألوان الملابس مع الأحذية

أفضل قواعد المكياج للمرأة ذات العيون الزرقاء

ترشيحاتنا

شاب يمزق وجه عمه ويحاول قطع أنفه بسلاح أبيض في مشاجرة بشوارع المحلة

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

مرتضى يلاعب الأهلي.. ميدو: وجود صالح جمعة مع كهربا خطر كبير

الأول من نوعه.. دواء مخصص للقضاء على فيروس كورونا في أكسفورد

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

لو بإيدي كنت حبسته...عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

AdvertisementS

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

كيفية ربط رابطة العنق.. 3 طرق مختلفة تعرف عليها

أخبار الفن | محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. الأمن يستدعي عريس ديانا كرزون.. نبيل الحلفاوي ينتقد فايلر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

حرارته 464 درجة مئوية.. ناسا تدرس إرسال بعثات إلى كوكب الزهرة.. وهذا ما حدث لأول مركبة اقتربت منه