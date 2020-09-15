المكياج الطبيعي المناسب للمرأة ذات العيون البنية

حان الوقت لذكر العيون البنية الجميلة الموجودة بعدة ألوان مختلفة ، من النوع الفاتح من اللون إلى لون العسل واللون الداكن الذي لديك انطباع به حتى أخفت عيناك كل ألغاز العالم.

وكشف موقع "fashion" عن المكياج الأنسب للعيون البنية

يفترض أن أي لون للعين له قواعد معينة ، ويتم التفكير أولًا في اختيار الماكياج . ومن المعروف أن بعض ظلال الألوان لا يمكنك وضعها إذا كانت لا تستجيب لعينيك ، ولكن نظرًا لأن العيون البنية يمكن أن تقدم الكثير من الظلال ، فمن الصعب تحديد الأفضل بالنسبة لها.

تعتبر الظلال الداكنة من الأزرق والذهبي والبني والفانيليا والبنفسجي من بين أفضل ظلال العيون البنية. لن تخطئ إذا اخترت لونًا مختلفًا ، ولكن مع هذه الألوان سوف تتألق بالتأكيد. بالنسبة للماكياج ، من الأفضل استخدام نوعين أو ثلاثة أنواع من الظلال ومن المهم جدًا أن تعرفي أنها تناسب عينيك.

هناك ظلال أفتح وأغمق. ستساهم الأفتح في الحصول على مظهر أكثر طبيعية ، بينما تخلق الظلال الداكنة مظهرًا دراميًا وصوفيًا. هل ترغب في الحصول على مظهر أنيق ومتطور يمكنك دائمًا اللعب بدرجات اللون الأرجواني والبني.

هذان الظلالان يصنعان حلمًا مركبًا ، لكن من الضروري توخي الحذر وعدم المبالغة فيه ، لأنه في بضع ضربات فقط يمكنك أن تبدو وكأنك خارج السيرك ، منتفخ وستختفي أناقتك مع ريح!

إذا كنت تريد أن تكون أكثر بروزًا ولا تخشى تجربة شيء جديد ، فحاول وضع ظلال عيون زرقاء لامعة على عيونهم. هذه الخطوة الإبداعية بطريقة خاصة سوف تبرز العيون البنية. تأكد من تطبيقه على الجفن فقط ، والباقي يمكنك إضافة قلم رصاص أبيض.





العمق "الألوان مسؤولة عن مكياجها"

يمكن للمرأة ذات العيون البنية استخدام كل ظلال العيون. من المهم والعامل الكبير بالنسبة لك أن تحدد بدقة اللون الذي ليس "لك" لذلك لن تقوم بتطبيق هذا اللون على العيون. هل

العيون سوداء أم بنية فاتحة؟ بغض النظر عن مدى سطوع عينيك البنيتين أو قتامتهما ، فإن الكحل يناسبك ، فقد كان هناك لون بني أسود.

تجنبي الظل الغامق جدا للنساء ذوات العيون البنية



