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مرأة

خبيرة تجميل تقدم 3 نصائح لوضع المكياج النهاري

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:31 م
ماكياج النهار
ماكياج النهار
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نهى هجرس
أكدت خبيرة التجميل الفلسطينية نغم زلابية، أن البساطة هي أساس جمال الفتاة، خاصة في مكياجها النهاري، الذي يجب أن يكون ناعما وبسيطا حتى يضيف لمسة مميزة، حيث يعتبر الماكياج جزءًا أساسيا من حياة معظم النساء والشابات على وجه الخصوص، إذ يحرصن على استخدامه بشكل يومي، لكن الماكياج، يختلف إذا كان استخدامه في النهار أو الليل، وكلاهما أسلوب مختلف.


وقدمت نغم زلابية خلال استضافتها ببرنامج "جمالي" على شاشة صدى البلد 3" خطوات وضع المكياج النهاري الصحيح، قائلة: "قبل وضع الماكياج بالنهار يجب عمل الروتين اليومي الصباحي للبشرة مثل غسل البشرة بالغسول المناسب لها، ثم وضع التونر والكريم المرطب وواقي الشمس المناسب".

وتابعت زلابية: "بعد هذه الخطوات يتم وضع البرايمر العازل حتى يحمي البشرة من الآثار الضارة للماكياج، ثم يوضع كريم الأساس المناسب للبشرة ويفضل اختيار نوع مناسب للاستخدام اليومي".

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتم وضع ماكياج العين، حيث يفضل استخدام "آي شادو" بألوان ناعمة وماسكرا وتحديد الحواجب، ولا يفضل وضع الكحل والايلينر بالنهار، كما يوضع القليل من البلاشر لإبراز جمال الوجنيتن ووضع روچ بلون فاتح أو الاكتفاء بملمع الشفاه.

وتعد خبيرة تجميل نغم زلابية من المؤثرين في مجال المكياج، حيث نظمت عدة دورات تدريبية لشابات في مجال التجميل، وصاحبة منتجات تجميل، تحت اسم "نغم برو"، بالإضافة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على كتاب "جمالك مع نغم" وسيتم نشره بالتعاون مع دار الهاشم للنشر والتوزيع الفلسطينية.
خبيرة تجميل تقدم 3 نصائح لوضع المكياج النهاري

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