في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

أكد شريف طانيوس خبير التجميل أن هناك العديد من الطرق التي يجب اتباعها خلال جلوس الفتيات والسيدات في المنزل للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ علي البشرة.





وتابع في تصريحات صحفية أن البشرة تحتاج للعناية الشديدة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.





كما قدم مجموعة نصائح عند وضع المكياج وهي:





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- وضع قليل من ظل الجفون أو الايلاينر، مع وضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود وأحمر شفاه بلون هادئ.





- يرتكز المكياج البارز علي إبراز جمال البشرة ورونقها ويمتاز هذا النمط من المكياج بأنه موضة لا تبطل فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا.





- في وسط الجفن العلوي ضعي ظلال باللون البيج الفاتح أو النيود.





- ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.





- ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية ثم قومي بتعريضه تدريجيا مع رفعه إلى الأعلى باتجاه الحواجب خاصة أن كنت تتمعين بعيون دائرية حتي يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.





- حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي.





- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك.





- ضعي طبقتين من الماسكرا السوداء علي الرموش لتطويلها وتكثيفها.





- طبقي غسول باللون الدراقي علي شفتيك.





- استكملي اللوك بتطبيق بلاشر علي الوجنتين والهلايتر المضئ فوق عضمة الخد .



