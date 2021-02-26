في دقائق وبأبسط المكونات.. تخلصي من المسام الواسعة بوجهك في البيت

العناية الأساسية بالبشرة ضرورية للحفاظ على البشرة خالية من البكتيريا لأن أولئك الذين لديهم مسام أكبر على الجلد يكونون أكثر عرضة لحب الشباب والدمامل والبثور، وبالتالي يمكن أن تكون بعض العلاجات المنزلية مفيدة للتخلص من هذه البشرة، حيث تعد هذه العلاجات آمنة تمامًا وطبيعية ولا تترك أي فرصة لأي آثار جانبية على الجلد.









لذلك نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” أبرز 3 مكونات منزلية للتخلص من المسام الواسعة.





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1. الزبادي





يتمتع الزبادي ببعض الفوائد الرائعة للبشرة أيضًا، خاصةً لأولئك الذين يعانون من مسام أكبر مما يؤدي إلى مشاكل جلدية مختلفة، فمن فوائد الزبادي ترطيب البشرة، فوفقًا للبحث يشير فأقنعة الوجه المصنوعة من الزبادي يمكن أن تحتفظ بالوجه رطبًا، ويمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على البشرة ناعمة ولامعة، كما يساعد فرك الزبادي على الجلد في الحفاظ على مسام الجلد خالية من البكتيريا، كما أن حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي يساعد على إزالة الجلد الميت وشد المسام، لذلك يمكن اعتبار استخدام اللبن الرائب مفيدًا في التخلص من مشكلة حب الشباب أيضًا.





2. طماطم

نعلم جميعًا أن الطماطم تزيد من الدم في الجسم، كما أن الطماطم غنية بالفيتامينات أ، ب، ج، ك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، فيمكن أن يؤدي استخدامها بشكل صحيح إلى إبقاء بشرتك متوهجة وشابة، فمن خلال وضعها على الوجه يوميًا، يمكن لك مواجهة مشاكل حب الشباب دون استخدام أي مواد كيميائية ضارة على الجلد، فقط افركي الطماطم ببذورها بحركة دائرية على الجلد واغسليها بالماء البارد، حيث يساعد هذا النبات أيضًا في تقليل مسام الوجه الكبيرة، مما يحد من إنتاج الدهون الزائدة على بشرة الوجه، وهذا بدوره يساعد في تقليل البثور وحب الشباب.





3. خل التفاح





يمكن لعصير التفاح أن يصنع العجائب للوجه لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والتي تفيد في القضاء على البثور والحبوب، كما يحتوي خل التفاح على الكبريت الذي يشد الجلد ويقلل التجاعيد، وخل التفاح يوازن درجة الحموضة في الجلد أيضًا، وينظف الزيت الزائد من الجلد ويفتح المسام المسدودة.