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مرأة

لصحة الجلد ونضارة البشرة.. هاني الناظر يوصي بتناول 3 فيتامينات

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:32 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن بعض الفيتامينات وعناصرها الغذائية الضرورية والتي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد.

وقال الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك ثلاث فيتامينات تمثل أهمية كبيرة لصحة الجلد، خاصة بشرة الوجه وهي A,C,E ، حيث يساعد فيتامين A على حيوية البشرة ويمنع جفافها ويساعد على تجديد خلاياها.

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وأضاف: "أما فيتامين C فدوره هام جدا في تكوين الكولاچين وحيوية الجلد وتنظيم تكوين صبغة الميلانين ويأتي دور فيتامين E الهام الذي يحافظ علي نضارة البشرة وحيويتها ومقاومة ظهور التجاعيد المبكرة .

وتابع:"هل يمكن الحصول عليهم يوميا بطريقة سهلة ورخيصة وطبيعية بعيدا عن الادوية والكريمات باهظة الثمن ؟ نعم يمكن فعلا من خلال تناول كوب يوميا مكون من خليط من عصير الجزر الذي يحتوي علي فيتامين A وعصير البرتقال الذي يحتوي علي فيتامين C وعصير الرمان الذي يحتوي علي فيتامين E …مشروب صحي رائع واوفر كثيرا من الأدوية".

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