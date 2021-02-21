لصحة الجلد ونضارة البشرة.. هاني الناظر يوصي بتناول 3 فيتامينات

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن بعض الفيتامينات وعناصرها الغذائية الضرورية والتي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد









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وأضاف: "أما فيتامين C فدوره هام جدا في تكوين الكولاچين وحيوية الجلد وتنظيم تكوين صبغة الميلانين ويأتي دور فيتامين E الهام الذي يحافظ علي نضارة البشرة وحيويتها ومقاومة ظهور التجاعيد المبكرة .





وتابع:"هل يمكن الحصول عليهم يوميا بطريقة سهلة ورخيصة وطبيعية بعيدا عن الادوية والكريمات باهظة الثمن ؟ نعم يمكن فعلا من خلال تناول كوب يوميا مكون من خليط من عصير الجزر الذي يحتوي علي فيتامين A وعصير البرتقال الذي يحتوي علي فيتامين C وعصير الرمان الذي يحتوي علي فيتامين E …مشروب صحي رائع واوفر كثيرا من الأدوية".





وقال الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك ثلاث فيتامينات تمثل أهمية كبيرة لصحة الجلد، خاصة بشرة الوجه وهي A,C,E ، حيث يساعد فيتامين A على حيوية البشرة ويمنع جفافها ويساعد على تجديد خلاياها.