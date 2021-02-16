بعد غسيل المواعين .. نصائح مهمة لعلاج جفاف الجلد

إن غسل يديك بشكل متكرر أثناء جائحة الفيروس التاجي كورونا مهم للغاية، من خلال القيام بذلك ، نضمن الحد من انتشار المزيد من فيروس كورونا.

سبب جفاف اليدين

المكونات في الصابون

شطف يديك بدون صابون لا معنى له. يقوم الصابون بتطهير الجلد ، ولكن يمكنه أيضًا إزالة الزيوت الطبيعية من بشرتك. لذلك ، استخدمي صابون اليدين الخفيف والمغذي. الصابون الخالي من المواد المسببة للحساسية فعال بنفس القدر ، لكنه أقل عرضة للتأثير على بشرتك. تحقق من العبوة وتعرّف على المواد المسببة للحساسية أو العطور أو المكونات الأخرى التي تمت إضافتها. يساعد صابون اليد بكريم مرطب أيضًا في الحفاظ على يديك ناعمة وتغذية.

كريمات اليد التي تحتوي على البارافين هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بالعناية باليدين الجافتين. هذه المادة ترطب البشرة وتجعلها ناعمة ونضرة. يشار إلى البارافين في العديد من العبوات تحت أسماء مختلفة. لذلك ، انتبه إلى العبوة سواء كانت تحتوي على "برافين سائل" أو "زيت معدني" أو "زيت برافين" أو "سائل بترولات" أو "زيت بترول".

كريمات اليد التي تحتوي على البارافين هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بالعناية باليدين الجافتين. هذه المادة ترطب البشرة وتجعلها ناعمة ونضرة. يشار إلى البارافين في العديد من العبوات تحت أسماء مختلفة. لذلك ، انتبه إلى العبوة سواء كانت تحتوي على "برافين سائل" أو "زيت معدني" أو "زيت برافين" أو "سائل بترولات" أو "زيت بترول".





قناع اليد

تمامًا مثل بشرة وجهك ، فإن بشرة يديك الرقيقة تستحق قناعًا من حين لآخر. يمكنك بسهولة صنع قناع لليدين في المنزل باستخدام عدد قليل من المكونات. في وعاء ، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي كامل الدسم ، وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ، وملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من العسل. انشر الخليط على يديك واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. اغسلها بالماء الدافئ ، وستشعر يديك بنعومة الحرير!





استمر في غسل يديك