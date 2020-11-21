لماذا يجب غسل اليدين قبل وبعد لمس الأسطح ؟.. دراسة توضح السبب

كشفت اختبارات المسحات الجديدة أنه يمكن العثور على فيروس كورونا الجديد كامنًا على العديد من الأسطح عالية اللمس.





اختبر تحقيق أجرته CBS13 العديد من الأسطح بما في ذلك مضخات محطات الوقود ومقبض الباب إلى صالة الألعاب الرياضية العامة وشاشات الخروج الذاتي.





التقطت بعض المناطق مستويات منخفضة من الفيروس مما يعني أن المادة الجينية للفيروس لا تزال موجودة ، ولكنها ليست معدية بدرجة كافية لإصابة أي شخص بالمرض.





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وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان لدى البعض الآخر مستويات عالية ، مما قد يشير إلى وجود أشخاص مصابين في المبنى أو أن مناطق معينة تحتاج إلى تنظيف أفضل.





ينتشر فيروس كورونا COVID-19 بشكل رئيسي عن طريق الهواء ، عندما يطرد الشخص المصاب قطرات تنفسية يتم استنشاقها بعد ذلك من قبل شخص سليم.





وقال الخبراء إنه من الممكن نظريًا الإصابة بالفيروس من الأسطح عالية اللمس، لكن من غير المحتمل جدًا.





قالت الدكتورة شولا جارون ، الرئيس التنفيذي لشركة Enviral Tech - التي أجرت الاختبارات التي استخدمتها CBS13 - للمحطة المحلية أن الاختبارات السطحية تشير إلى مدى انتشار الفيروس في المجتمع.





وقالت إن الاختبار الذي يكتشف الفيروس التاجي على سطح ما يمكن أن يشير إلى أنهم مصابون في مبنى أو أن هناك حاجة إلى بروتوكولات تنظيف أكثر صرامة.





قال جارون: "وهو حقًا مؤشر على أنهم ربما لا يتخذون الكثير من الاحتياطات مع مكافحة العدوى".





وأضاف جارون أن الشركة تقدم في المقام الأول اختبارات لشركات مثل مرافق الرعاية طويلة الأجل، حيث يمكن أن تكون الاختبارات الروتينية لكل مقيم باهظة الثمن.





وقامت ت CBS13 بمسح 16 سطحًا عالي اللمس بما في ذلك مقبض عربة التسوق ومضخة محطة وقود وقفل كشك الحمام ولوحات مفاتيح بطاقات الائتمان وشاشة تعمل باللمس في متجر لاجهزة الكمبيوتر ومقابض أبواب إلى صالة ألعاب رياضية محلية ومقهى.





عادت مضخة الغاز وقفل كشك الحمام نتائج منخفضة للغاية ، مما يعني على الأرجح أن أجزاء من الحمض النووي الريبي الفيروسي ظلت متأخرة بعد التنظيف.





ومع ذلك ، فإن النتائج الخاصة بسطحين - مقبض باب الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية ومحطة المغادرة الذاتية في متجر الأجهزة - عادت لتظهر مستويات عالية من الفيروس.



