دراسة تحسم الجدل: الكمامة لا توفر حماية كاملة من فيروس كورونا

لم تكن هناك سوى ثلاث دراسات "واقعية" تقارن من يرتدي الأقنعة بمن لا يرتدون الكمامات الطبية، وأجريت الدراسات في غينيا والهند والدنمارك، وأظهر جميعها ان الكمامات الطبية لا تفيد في الوقاية من المرض.

حماية بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المائة.





إن الأقنعة توفر حماية محدودة فقط للشخص الذي يرتديها، ولكنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر للآخرين في حالة إصابة مرتديها بالفيروس، حتى في حالة عدم ظهور أي أعراض. في هذه الدراسات ، يقارن العلماء الأشخاص الذين يرتدون الكمامة عادةً مع الأشخاص الذين لا يرتدونها ، بدلًا من محاولة إنشاء مجموعة تحكم عشوائية؛ حيث لخصت نتائج الدراسة، بـ



