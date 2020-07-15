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ارتدوا الكمامات الطبية.. أستاذ مناعة يحذر من التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام المناعة والباطنة بكلية طب جامعة عين شمس، إن انخفاض معدل إصابات فيروس كورونا يعكس سير الإجراءات الاحترازية بشكل جيد. 

وأوضح رئيس أقسام المناعة والباطنة بكلية طب جامعة عين شمس  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرنسا وانجلترا بدأتا فرض ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة. 

وأشار إلى أن هناك معدلات زيادة بمعدل الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول، والتي نتج عنها فرض ارتداء الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة تجنبأ لزيادة حالات الإصابة.

وطالب رئيس أقسام المناعة والباطنة بكلية طب جامعة عين شمس، بمزيد من اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على نسبة انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر ان وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
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