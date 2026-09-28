إدارة الخانكة التعليمية لأولياء الأمور : ماتنزلوش ولادكم المدارس بالشبشب

أصدرت إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية ، بيانا عاجلا ناشدت خلاله جميع أولياء الأمور بأنه حفاظا على ضبط العملية التعليمية يرجى التأكد من :

عدم خروج الطالب من البيت إلا بالزي الرسمي

عدم سماح ولي الأمر بعمل اي قصات شعر غريبة فهذا من صميم متابعة ولي الأمر لابنه

عدم السماح له بالخروج الي المدرسة بالشبشب

التنبيه على الأبناء بعدم التأخر عن طابور الصباح وعدم الغياب

متابعة الطلاب في المدرسة والوقوف على مستواه مع المعلمين

التنبيه المشدد على الأبناء بعدم حمل التليفون المحمول بكاميرا إلى المدرسة لأن عقوبة حمل تليفون بكاميرا وصلت إلى الفصل عام

التنبيه المشدد على عدم شراء اي أطعمة من الشارع فحالات المغص تزداد يوميا بسبب اكل الشارع

التنبيه المشدد على الأبناء باحترام المعلمين والمعلمات فهم آباء وأمهات لهم

التنبيه المشدد على الأبناء بالانصراف الفوري بعد الخروج من المدرسة وعدم التجمع امام المدرسة للحفاظ عليهم من التكاتك والموتيسكلات التى تسير بسرعة في الشارع

التنبيه المشدد على الأبناء بالابتعاد عن أي مشاجرة خارج المدرسة مهما كان الوضع.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نجاح منظومة التعليم يرتبط بصورة مباشرة بقوة الإدارة المدرسية وقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ القواعد المنظمة للعمل

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مدير المدرسة يمثل المسؤول المباشر عن انتظام العمل داخل المدرسة، وعن التعامل الفوري مع المشكلات والتحديات التي قد تؤثر على العملية التعليمية.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة التعليمية، والالتزام بالمسؤوليات المحددة لكل مستوى إداري.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً على أن نجاح العام الدراسي يعتمد بصورة أساسية على المتابعة اليومية، والانضباط، وسرعة التعامل مع المشكلات، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية.