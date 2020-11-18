Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة: ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة لا يضعف وظائف الرئة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قلّلت دراسة طبية حديثة من تأثير ارتداء الكمامة على عملية التنفس، أو على الغازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم. 

وذكرت الدراسة أن الحاجز المادي المتمثل في الكمامة قد أثار بعض المخاوف لدى الكثيرين حول دوره فى إضعاف الجهاز القلبي الرئوي عن طريق جعل التنفس أكثر صعوبة، من خلال تدفق الأكسجين المستنشق وثاني أكسيد الكربون الزفير، وزيادة ضيق التنفس، خاصة أثناء النشاط البدني. 

وأوضحت الدراسة، التى نشرت في دورية Annals of the American Thoracic Society، أن فريقًا من الباحثين الأمريكيين والكنديين خلص إلى أنه على الرغم من أن الإحساس بضيق التنفس قد يزداد، إلا أن هناك القليل من الأدلة التجريبية على أن ارتداء الكمامة يقلل بشكل كبير من وظائف الرئة، حتى عند ارتدائه أثناء الحمل الثقيل. ممارسة الرياضة.

وأضافت أنه قد يكون هناك جهد أكبر مع النشاط، لكن تأثيرات ارتداء القناع على عملية التنفس، أو على الغازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم أو غيرها من العوامل الفسيولوجية، تكون صغيرة، وغالبا ما تكون صغيرة جدا بحيث لا يمكن اكتشافها".

وقالت الدكتوة "سوزان هوبكنز"، أستاذ الطب والأشعة في كلية الطب جامعة "كاليفورنيا" إنه لا يوجد دليل يدعم أي اختلافات حسب الجنس أو العمر في الاستجابات الفسيولوجية إعاقة ارتداء الكمامة للنفس أثناء ممارسة الرياضة"، موضحة أن الاستثناء الوحيد، ربما الأشخاص الذين يعانون من مرض قلبي رئوي حاد حيث يمكن لأي مقاومة إضافية للتنفس أو تغيرات طفيفة في غازات الدم أن تؤدي إلى ضيق التنفس بدرجة كافية للتأثير على القدرة على ممارسة الرياضة.

وتابعت "في مثل هذه الحالات، قد يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح الشديد لممارسة الرياضة، وينبغي مناقشة ذلك مع طبيبهم ، ومع ذلك ، يجب أيضا مراعاة حقيقة أن هؤلاء الأفراد معرضون لخطر كبير إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج ضيق التنفس عند النوم.. بـ10 تمارين بسيطة

5 احتياطات للسلامة.. مضاعفات خطيرة تستمر مع مصابى كورونا بعد الشفاء

القدس تسجل 146 إصابة بكورونا و6 وفيات خلال يومين

يزيد خطر الوفاة.. دراسة تحذر من عدم إعطاء مرضى زرع الرئة هذه المضادات

دراسة تطمئن مرضى الربو بشأن الكمامة.. اعرف التفاصيل

بتنهج كتير .. إليك أسباب ضيق التنفس

ترشيحاتنا

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

محمد الشناوي يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

مصطفى يونس: أحمد الشيخ مفيد للأهلي أكثر من محمد فاروق

العائلة لا تريد الخروج من قبوها.. فوز بايدن في الانتخابات يعكر مزاج ترامب وزوجته

إسرائيل تعلن قصف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري

أيتن عامر تهنئ أحمد حلمي ومني زكي بعيد ميلادهما عبر انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان 2020- 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر

فيديو يرصد واقعة اعتداء 4 نساء على راكبة دراجة وسحلها في بريطانيا

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان