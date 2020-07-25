لهذا السبب.. ارتداء الكمامات الطبية للأطفال دون سن الثالثة تعرضهم للاختناق

وأشار الأطباء، إلى أن الكمامات قد تجعل الاستنشاق والزفير أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال دون سن الثانية، وذلك لأن لديهم بالنظر لديهم مجاري هوائية أصغر مما قد يتسبب لهم بالاختناق.



