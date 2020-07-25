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لهذا السبب.. ارتداء الكمامات الطبية للأطفال دون سن الثالثة تعرضهم للاختناق

السبت 25/يوليه/2020 - 12:39 م
مخاطر ارتداء الكمامة
مخاطر ارتداء الكمامة للأطفال اقل من 3 سنوات
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آية التيجي
حذرت منظمة الصحة العامة الآباء، بأن يجعلوا أطفالهم يرتدون كمامات الوجه، لم قد تسبب به من اختناق لهم، لذا نصحت بعدم شراء أقنعة الوجه للأطفال دون سن الثالثة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ان ارتداء الكمامات الوجه يجب أن تكون إلزامية للجميع ماعدا الأطفال أقل من 3 سنوات، وذلك لأنها يمكن ان تسبب لهم الاختناق، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقال البروفيسور فيف بينيت رئيس الممرضات في الوكالة: "من الواضح أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات لا يجب عليهم ارتداء كمامات الوجه أو والكمامات الطبية".

وتابع بينيت، أنه لا يجب استخدام هذه الكمامات أو اقنعة الوجه للأطفال لأنها قد تكون خطيرة ويمكن أن تسبب الاختناق، ويمكن ان تكون سبب أكبر في انتقال فيروس كورونا إليهم لأنهم لن يتحكمون في افعالهم ، وعدم لمس الكمامات.

وأشار الأطباء، إلى أن الكمامات قد تجعل الاستنشاق والزفير أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال دون سن الثانية، وذلك لأن لديهم بالنظر لديهم مجاري هوائية أصغر مما قد يتسبب لهم بالاختناق. 

كما حذرت منظمة الصحة العالمية، بأن الرضع من أن يكونوا معرضين لخطر سد مجرى التنفس لديهم، خاصة إذا حاولوا إزالة قناع ، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.
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