فايزر: حققنا انتصارا كبيرا على فيروس كورونا

عرضت فضائية الآن مقطع فيديو رصد تفاصيل عن لقاح فايرز وبيونتيك.





ووفقا للتقرير فإن " فايزر " هو لقاح من انتاج وتطوير شركتي "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية و" بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، ووصلت نسبة نجاحه الى أكثر من 90 بالمئة ويعد هذا انتصارا كبيرا ضد فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي، وقلب أنماط الحياة اليومية.





ربما يكون اللقاح جاهزا في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة، و سوف يتم طرح اللقاح في دول تتوفر فيها شروط تخزينه، وأهمها توفر ثلاجات بدرجة حرارة " 80 تحت الصفر" وهي الدرجة اللازمة لحفظه.





يدخل اللقاح جسم الإنسان حاملا معه مادة وراثية تسمى mRNA# تمكن هذه المادة الخلايا البشرية من انتاج البروتينات التي توجد على سطح الفيروس، تخدع هذه البروتينات جسم الانسان ويشعر انه تعرض فعلا لفيروس كورونا ويبدأ بانتاج اجسام مضادة له، وهكذا يصبح الجسم جاهزا ومحصنا ضد اي هجوم حقيقي من الفيروس.





وأوصت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بعدم استخدام عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم.

وذكرت اللجنة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه لم تجد أدلة كافية على أن ريمديسيفير حسن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى".

