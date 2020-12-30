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مرأة

لمرضى حساسية الجلد.. هاني الناظر ينصح بارتداء هذا النوع من الكمامات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
مع زيادة الإصابات ـبـ فيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات بشكل ملحوظ يوصي العلماء والأطباء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في ارتداء الكمامة لأنها تحمي بشكل كبير من الإصابة بـ عدوي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك بعض الأشخاص يعانون من مشاكل جلدية بسبب ارتداء الكمامة.

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قال الناظر في منشوره: "لاحظت إصابة البعض بحالة حساسية موضعية تظهر علي هيئة احمرار في جلد الوجه يصاحبها حكة وذلك نتيجة ارتداء الكمامات الطبية."

وأضاف: "لهذا انصح هؤلاء الأشخاص باستخدام الكمامة القماش بدلا منها ويفضل ذات اللون الأبيض مع ضرورة غسلها يوميا بالماء والصابون بعد الرجوع للمنزل".
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