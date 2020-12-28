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مرأة

هل يمكننا التغلب على كورونا؟! .. هاني الناظر يجيب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
طرح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تساؤلا هو "هل يمكن أن نتغلب على كورونا ؟."

وأجاب الناظر في منشوره قائلا:"الاجابة نعم …طيب كيف وماذا نفعل ؟"،وأوصى بضرورة إتباع نصائح مهمة تساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تتمثل في:.

اقرأ إيضا..

- أولا: التحلي بالعزيمة والارادة وعدم الاستسلام للخوف والهلع حتي لاننهار نفسيا ولا نجري وراء الشائعات المحبطة لأن الخوف والقلق يضعفان الجهاز المناعي فيسهل الاصابة بالفيروس 
-ثانيا عدم التهاون والاستهانة بالفيروس نهائيا 
-ثالثا الدفاع عن النفس والحفاظ علي الصحة بالتغذية الجيدة التي تقوي الجهاز المناعي كالعسل وزيت الزيتون والسلاطة واسماك السردين والتونة وشرب المياه بكثرة  وممارسة رياضة المشي 
-رابعا  التمسك الشديد بالكمامة والتباعد وعدم المشاركة في تجمعات والحرص علي النظافة الشخصية 
-خامسا  تناول اللقاح بدون التردد عند توفره
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