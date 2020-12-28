هل يمكننا التغلب على كورونا؟! .. هاني الناظر يجيب

هل يمكن أن نتغلب على كورونا ؟." طرح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تساؤلا هو "





وأجاب الناظر في منشوره قائلا:" الاجابة نعم …طيب كيف وماذا نفعل ؟"،وأوصى بضرورة إتباع نصائح مهمة تساعد في الوقاية من الإصابة ب فيروس كورونا تتمثل في:.





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- أولا: التحلي بالعزيمة والارادة وعدم الاستسلام للخوف والهلع حتي لاننهار نفسيا ولا نجري وراء الشائعات المحبطة لأن الخوف والقلق يضعفان الجهاز المناعي فيسهل الاصابة بالفيروس

-ثانيا عدم التهاون والاستهانة بالفيروس نهائيا

-ثالثا الدفاع عن النفس والحفاظ علي الصحة بالتغذية الجيدة التي تقوي الجهاز المناعي كالعسل وزيت الزيتون والسلاطة واسماك السردين والتونة وشرب المياه بكثرة وممارسة رياضة المشي

-رابعا التمسك الشديد بالكمامة والتباعد وعدم المشاركة في تجمعات والحرص علي النظافة الشخصية