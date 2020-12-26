عطاء ينبض بالإنسانية .. هاني الناظر طبيب الروشتة المجانية

عطاء بدون مقابل .. خدمات واستشارات طبية مجانية .. مواقف إنسانية عديدة تذكر إلى جانب اسم الدكتور هاني الناظر الذي اتخذ طريق الخير وجمع بين مهنته الطب و الإنسانية ليصبح طبيبًا مختلفًا ذاع صيته بسبب تفرده وتعاونه مع المرضى .

يحتفل اليوم الدكتور هاني الناظر بعيد ميلاده الـ 70 ، والذي يكرس مجهوده ومهنته في خدمة المرضى دون مقابل، فلا ينتظر الناظر ثمن الكشف داخل عيادته، لكنه يقدم استشارات مجانية أونلاين من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي .

المزيد من الأسئلة تنهال على هاني الناظر بمجرد أن يكتب أي منشور على صفحته، فيرد على الجميع ويصف الدواء المناسب، أما بعض الحالات يطلب رؤيتها وفحصها بنفسه للتشخيص السليم .

ما بين النصائح الطبية الجلدية و العبارات التي تخطف القلوب، تجد هاني الناظر هنا و هنا، تارة يدقم نصائح جلدية باعتبارها مشاكل يعاني منها الجميع، وتارة يحدثنا عن الأمل والحب و الكرامة و الإنسانية .

هاني الناظر يعد أول طبيب اعتمد فكرة الفحص أونلاين ، ومن بعده قدم العديد من الأطباء تلك الفكرة ذاتها، وقال هاني الناظر سابقًا عن هذا الأمر :" البعض يوم الجمعة يستمتع بالإجازة خاصة فترة الظهيرة بقضائها اما علي الشاطئ أو في وسط الخضرة في الريف او في البيت مع الأهل والأطفال او يشاهد التليفزيون أو يقرأ أو ينام .. أما أنا فافضل الاستمتاع باستقبال اسئلة وشكاوى حضراتكم الطبية والاجتهاد في الاجابة عليها وهذا يمثل قمة سعادتي يوم الإجازة فتفضلوا الان بإرسالها".

هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث

شغل هاني الناظر العديد من المناصب في المركز القومي للبحوث ، ففي البداية عمل مساعد باحث في قسم الفارماكولوجي في عام 1967 ثم عمل كمدرس مساعد في نفس القسم عام 1980، وباحث عام 1985 ثم أستاذ باحث عام 1990، ثم أصبح رئيس المعهد القومي للبحوث لمدة 8 سنوات ما بين 2001 و 2009 .