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هاني الناظر: لقاح كورونا الصيني آمن وفعال والشائعات حوله تبدو مضحكة.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن اللقاح الصينى لفيروس كورونا المتواجد في مصر آمن وفعال،مشيرا إلى تداول شائعات تبدو مضحكة حول اللقاح.

وأضاف الناظر، خلال برنامج " 8 الصباح" المذاع على فضائية " dmc، أنه لاتوجد أى مؤامرات كونية ولا سرقة الشفرة الجينية ولا أى شئ من الشائعات التى تردد، مشيرا إلى أنه لولا اللقاحات لكان عدد سكان العالم ثلث العدد الحالى.

وأوصى الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، باستخدام المياه الدافئة فى فصل الشتاء، لأن المياه الباردة مضرة للبشرة، كما أن المياه الساخنة تؤدى إلى جفاف الجلد.

وقال الناظر إن استخدام المياه الباردة فى الشتاء ليس من الشجاعة ولا القوة ولكنه يسبب ضرر شديد على الجلد.

كما أوصى بارتداء القفازات خلال غسل الأطباق والخضروات والفاكهة وغيرها، لحماية البشرة من المياه والصابون، لأنه يسبب ما يسمى بـ " مرض ست البيت" لأن الصابون شئ عضوى يضر بالبشرة.
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