في عيد ميلاد طبيب الإنسانية .. أبرز 20 تصريحا لـ هاني الناظر في 2020





وصرح الناظر خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال عام 2020 بمجموعة تصريحات مهمة بشأن الصحة العامة وفيروس كورونا





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرز تصريحات رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية.





1- الكمامة سر الحماية من فيروس كورونا المستجد.





2- لا يوجد أي دليل علمي على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر.





3- الميكروويف والكاتيل والاندومي لا تسبب السرطان.





4- الجاز الأبيض خطر على فروة الرأس.





5- النكد والزعل يسببان ضعف الجهاز المناعي.





6- مصر ليس الاولى في الإصابة بالسرطان.





7- تجميد الثوم لا يسبب السرطان كما يدعي البعض.





8- وأكد أن تسخين السبانخ لا يسبب السرطان، وأن هذا كلام غير علمي.





9- تناول الصمغ العربي لا يشفي من الفشل الكلوي.





10- لا يوجد دليل أن مرقة الدجاج خطر على الصحة.





11- القمل في الشعر لا يحسن الدورة الدموية ولا يعالج سقوط الشعر.





12- فيروس سي لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب.





13- وضع البصل في غرفة النوم لمنع الإصابة بالأمراض مجرد تهريج.





14- الموز باللبن غير ضار بالصحة كما يزعم البعض.





15- شرب المياه الغازية مضر بصحة البشرة.





16- يجب تسخين الخبز على النار قبل تناوله لعدم الإصابة بكورونا.





17- السلطة الخضراء هي بديل قوي للفيتامينات الطبية.





18- يجب الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء لتعزيز الدورة الدموية.





19- التطعيم الثلاثي "الحصبة، والحصبة الألمانية، والغدة النكافية" يقلل من حدة أعراض كورونا.





20- الشيشة تساعد في نقل فيروس كورونا بين الأشخاص.



