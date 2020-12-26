دراسة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. و7 أعراض جديدة

بينما يستمر فيروس كورونا في إحداث الفوضى في حياتنا، فقد أدت السلالة الجديدة إلى نشر الذعر بين الناس ليس فقط في إنجلترا ولكن حتى في الخارج، ويعمل العلماء بجد لتتبع أصل الفيروس الجديد، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.
وفي دراسة نشرت حديثًا لدى موقع "timesofindia" أن الفيروس الجديد أكثر عدوى بنسبة 56 في المائة، كما ادعى الخبراء أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد يمكن أن تسبب المزيد من الوفيات في المملكة المتحدة وأن الإغلاق سيكون قادرًا على احتواء العدوى فقط حتى تصبح المدارس والجامعات.
قال الخبراء أيضًا إن تخفيف قواعد الإغلاق سيؤدي إلى عودة ظهور الفيروس بشكل كبير، مما يعني أنه قد يصبح من الضروري تسريع نشر اللقاح للقضاء على المرض.
وتم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس COVID-19 في جنوب شرق إنجلترا في نوفمبر، وبعد ذلك أعادت الحكومة البريطانية فرض القيود في المملكة المتحدة والمناطق المجاورة.
والبديل الجديد لفيروس كورونا يسمى "VUI 202012/01"، وهو يتضمن طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن تؤدي إلى انتشار سهل وفوري للفيروس ، مما يجعله أكثر فتكًا. يحتوي هذا البديل الجديد على 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما في ذلك البروتين الشائك الذي حصلت عائلة الفيروس التاجي على اسمه.
ومع المتغير الجديد للفيروس، تظل الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا وهي الحمى والسعال الجاف وفقدان الشم والذوق كما هي، ولكن هناك سبعة أعراض أخرى مرتبطة بالمتغير الجديد، وتشمل الأعراض الإرهاق وفقدان الشهية والإسهال والصداع وآلام العضلات والتشوش الذهني.