دراسة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. و7 أعراض جديدة

والبديل الجديد لفيروس كورونا يسمى "VUI 202012/01"، وهو يتضمن طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن تؤدي إلى انتشار سهل وفوري للفيروس ، مما يجعله أكثر فتكًا. يحتوي هذا البديل الجديد على 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما في ذلك البروتين الشائك الذي حصلت عائلة الفيروس التاجي على اسمه.



