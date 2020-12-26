ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. و7 أعراض جديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
بينما يستمر فيروس كورونا في إحداث الفوضى في حياتنا، فقد أدت السلالة الجديدة إلى نشر الذعر بين الناس ليس فقط في إنجلترا ولكن حتى في الخارج، ويعمل العلماء بجد لتتبع أصل الفيروس الجديد، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. 

وفي دراسة نشرت حديثًا لدى موقع "timesofindia" أن الفيروس الجديد أكثر عدوى بنسبة 56 في المائة، كما ادعى الخبراء أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد يمكن أن تسبب المزيد من الوفيات في المملكة المتحدة وأن الإغلاق سيكون قادرًا على احتواء العدوى فقط حتى تصبح المدارس والجامعات. 

قال الخبراء أيضًا إن تخفيف قواعد الإغلاق سيؤدي إلى عودة ظهور الفيروس بشكل كبير، مما يعني أنه قد يصبح من الضروري تسريع نشر اللقاح للقضاء على المرض.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس COVID-19 في جنوب شرق إنجلترا في نوفمبر، وبعد ذلك أعادت الحكومة البريطانية فرض القيود في المملكة المتحدة والمناطق المجاورة.

والبديل الجديد لفيروس كورونا يسمى "VUI 202012/01"، وهو يتضمن طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن تؤدي إلى انتشار سهل وفوري للفيروس ، مما يجعله أكثر فتكًا. يحتوي هذا البديل الجديد على 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما في ذلك البروتين الشائك الذي حصلت عائلة الفيروس التاجي على اسمه.

ومع المتغير الجديد للفيروس، تظل الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا وهي الحمى والسعال الجاف وفقدان الشم والذوق كما هي، ولكن هناك سبعة أعراض أخرى مرتبطة بالمتغير الجديد، وتشمل الأعراض الإرهاق وفقدان الشهية والإسهال والصداع وآلام العضلات والتشوش الذهني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسرع انتشارًا.. ما قصة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا؟

العثور على نوع جديد من فيروس كورونا .. إليك التفاصيل

هل أعراض فيروس كورونا تغيرت في السلالات الجديدة ؟.. دراسة تجيب

11 معلومة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا

دراسة جديدة: سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

أعراض خطيرة تسببها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.. لن تتوقعها

ترشيحاتنا

زرقة الشفاه والوجه.. 5 علامات تكشف السلالة الجديدة لـ كورونا

باحثة بالجامعة الأمريكية: عقار جديد لعلاج السرطان.. والنتائج مبشرة

رسائل من الفضائيين.. اكتشاف غامض يثير الجدل بين العلماء

إصابة أيمن أشرف فى مران الأهلي

حقيقة إصابة بسنت شوقى خطيبة محمد فراج بفيروس كورونا

بالأرقام.. أحمد سامى يسجل رقما جديدا فى الدورى المصرى

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي خلال 2021

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020

أبرزها تقوية المناعة وإنقاص الوزن.. فوائد غير متوقعة لتناول البصارة

بجمبسوت لافت.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة الكريسماس